พม่าเปิดถนน AH 1 อีกครั้ง 17 ต.ค.นี้ หลังถูกฝ่ายต่อต้านยึดไว้นานเกือบ 2 ปี

MGR Online - กองทัพพม่าเตรียมเปิดใช้ถนน AH 1 ช่วงจากเมืองกอกะเร็กถึงเมียวดีอีกครั้ง ตั้งแต่ 17 ตุลาคมนี้ หลังถูกกองกำลังผสม PDF-KNLA ปิดไปนานเกือบ 2 ปี จนต้องโหมทุ่มกำลังโจมตีทั้งทางบกและอากาศ จนยึดคืนมาได้เมื่อต้นเดือนกันยายน
รามัญไทม์(Yarmanya Times) และ Independent Mon News Agency ซึ่งเป็น 2 สำนักข่าวในรัฐมอญ รายงานตรงกันว่า วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมที่จะถึงนี้ กองทัพพม่าจะเปิดทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 (AH 1) ช่วงตั้งแต่เมืองกอกะเร็ก บ้านปางกาน ถึงเมืองเมียวดี ให้ประชาชนชนทั่วไปสามารถกลับมาใช้สัญจรได้อีกครั้ง
ทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 หรือถนน AH 1 ช่วงจากเมืองกอกะเร็กถึงบ้านปางกาน หรือเขตติงกานหญี่หน่อง ระยะทาง 28 กิโลเมตร ได้ถูกกลุ่ม PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) ร่วมกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) สั่งปิด ห้ามรถทุกชนิดผ่าน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อหวังตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของกองทัพพม่าไปยังเมืองเมียวดี
ถนน AH 1 เป็นเส้นทางหลักสำหรับขนส่งสินค้าที่เมียนมานำเข้าไปจากประเทศไทยผ่านด่านชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การที่กองกำลังผสม PDF-KNLA ปิดเส้นทางสายนี้ยาวนานถึงเกือบ 2 ปี จึงได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยเข้าไปในเมียนมาอย่างหนัก
ทั้งผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า จำเป็นต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางใหม่ เช่น ทางหลวงเอเซียสายเก่า และถนนสายบ้านโทะก่อโก ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางนี้ต้องอ้อมขึ้นไปบนเทือกเขาดอนะที่ทั้งแคบ คดเคี้ยว สูงชัน ใช้เวลาเดินทางนาน และอันตราย ที่สำคัญทำให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว
ที่ผ่านมา ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าต่างเรียกร้องให้กองกำลังผสม PDF-KNLA เปิดถนน AH 1 ให้รถขนส่งสินค้าสามารถวิ่งผ่านได้ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ ตรงกันข้าม กองกำลังผสม PDF-KNLA ยังได้ระเบิดสะพานบนถนนสายนี้ จนเสียหาย ใช้การไม่ได้ไปถึง 3 แห่ง
หลายเดือนมานี้ กองทัพพม่าจึงโหมทุ่มเททั้งกำลังพล อาวุธหนัก อากาศยาน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทหารของกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ(DKBA) บุกโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังผสม PDF-KNLA อย่างหนัก ตลอดแนวถนน AH 1 ช่วง 28 กิโลเมตร ตั้งแต่เมืองกอกะเร็กมาถึงเขตติงกานหญี่หน่อง รวมถึงบนเทือกเขาดอนะ
ล่าสุด ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา กองทัพพม่าก็สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ตลอดถนนสายนี้ได้อย่าสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงทยอยเสริมกำลังทหารเข้าประจำการไว้ตลอดแนวถนนตั้งแต่เมืองกอกะเร็กมาจนถึงตัวเมืองเมียวดี
พร้อมกันนี้ หน่วยทหารช่างของกองทัพพม่าได้นำสะพานเบลีย์ไปติดตั้งยังสะพาน 3 แห่งที่ถูกกองกำลังผสม PDF-KNLA ทำลาย เพื่อเปิดให้ยานพาหนะสามารถใช้ข้ามได้ชั่วคราว ก่อนประกาศเปิดให้การสัญจรบนถนน AH 1 ได้กลับคืนมาอีกครั้ง