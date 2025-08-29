พม่าขึ้นบัญชีดำ KNU เป็นกลุ่มก่อการร้าย-องค์กรนอกกฏหมาย

MGR Online - รัฐบาลเมียนมาประกาศขึ้นบัญชีดำสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเป็นองค์กรนอกกฏหมายและเป็นกลุ่มก่อการร้าย ตัดช่องทางเจรจาสันติภาพ ชี้หากมีองค์กรอื่นไปร่วมเคลื่อนไหวกับ KNU ก็จะถูกเปลี่ยนสถานะไปด้วยโดยปริยาย
วานนี้ (28 ส.ค.) รัฐบาลเมียนมาได้ขึ้นบัญชีดำ ให้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNU) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีสถานะเป็นองค์กรนอกกฏหมาย และเป็นกลุ่มก่อการร้าย
การขึ้นบัญชีดำดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เมียนมา ฉบับที่ 922/2025 ลงนามโดย พล.ท.ทูนทุนหน่อง รัฐมนตรี ที่ประกาศให้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์กรนอกกฏหมาย และคำสั่งคณะกรรมการกลางต่อต้านการก่อการร้าย ฉบับที่ 1/2025 ที่ประกาศให้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มก่อการร้าย
หากยึดตามเนื้อหาในคำสั่งทั้ง 2 ฉบับ จะมีผลให้นับแต่นี้เป็นต้นไป จะไม่มีการเจรจาระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลเมียนมา กับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอีกต่อไป
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเป็นองค์กรตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ โดยมีกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ภายใต้ปีกสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) และองค์กรป้องกันชาติกะเหรี่ยง(KNDO)
พื้นที่เคลื่อนไหวทางการทหารของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงที่กำลังมีการสู้รบอยู่กับกองทัพพม่า ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐกะเหรี่ยง โดยเฉพาะตลอดแนวชายแดนที่ติดกับภาคตะวันตกของประเทศไทย ยกเว้นในเมืองเมียวดี นอกจากนี้ ทหารของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงยังข้ามไปเคลื่อนไหวและสู้รบกับทหารพม่าอยู่ในบางพื้นที่ของรัฐมอญ ภาคพะโค และภาคตะนาวศรี
อย่างไรก็ตาม ยังมีกองกำลังติดอาวุธของชาวกะเหรี่ยงอีก 3 กลุ่ม ที่เคยอยู่ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง แต่ได้แยกตัวออกมาภายหลัง ได้แก่ กองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ(DKBA) สภาแห่งชาติกะเหรี่ยงสันติภาพ(KNLA-PC) และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยง(BGF) ซึ่งมีความเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ไม่ขึ้นต่อสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง และไม่ได้สู้รบกับกองทัพพม่า
นอกจากนี้ ยังมีกองทัพกอทูเล(KTLA) ของนายพลเนอดา เมียะ ที่ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นกองทัพอิสระหลังถูกไล่ออกจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 แต่กองทัพกอทูเลมักเคลื่อนไหวโดยอิงกับยุทธศาสตร์ของ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ(NUG) หรือรัฐบาลเงาที่จัดตั้งโดยอดีตสมาชิกพรรค NLD เป็นหลัก
ที่ผ่านมา สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้พยายามพูดคุยเพื่อดึงกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ สภาแห่งชาติกะเหรี่ยงสันติภาพ และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยง ให้เปลี่ยนมาร่วมเคลื่อนไหวกับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงต่อสู้กับกองทัพพม่า ซึ่งตามประกาศที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ หากกองกำลังติดอาวุธของกะเหรี่ยงกลุ่มใดเปลี่ยนใจ หันไปจับมือกับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงแล้ว จะต้องถูกเปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรนอกกฏหมายและกลุ่มก่อการร้ายไปด้วยโดยปริยาย