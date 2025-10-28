xs
'ไชยชนก' เปิดศึกสแกมเมอร์ ดัน Cybercrime สู่วาระโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'ไชยชนก' เปิดศึก Cybercrime ดันไทยสู่แนวหน้าโลก บุกกวาดล้างสแกมเมอร์ กระทรวงดีอี ผนึก ตร. ขับเคลื่อนแผนรุก ร่วมมือ 68 ประเทศ เร่งยกระดับมาตรการปราบภัยไซเบอร์ สร้างเกราะป้องกันสังคมไทย


นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แถลงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยย้ำว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและจริงจังกับการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ โดยเฉพาะแก๊งสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างรุนแรง พร้อมทั้งยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ ดำเนินการรับมืออย่างมีระบบ

ขณะเดียวกัน ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ยังเป็นภัยคุกคามระดับโลก ไม่ใช่เพียงปัญหาเฉพาะของประเทศไทยเท่านั้น หลายประเทศต่างประสบกับสถานการณ์ในลักษณะเดียวกัน และได้ยกระดับให้เป็นวาระระดับโลก อันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.68 ได้ร่วมเวทีประชุม ASEAN–UNESCO Multistakeholder Forum on the Governance of Digital Platforms เพื่อหารือแนวทางพัฒนานโยบายในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง


ต่อเนื่องกัน ในวันที่ 25 ต.ค.68 รัฐบาล โดยกระทรวงดีอี ยังได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ (United Nations Convention against Cybercrime) ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 68 ประเทศและสหภาพยุโรป (EU) เพื่อสร้างมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและต่อต้านภัยไซเบอร์ อีกทั้งยังยกระดับการประสานงานและเสริมสร้างขีดความสามารถของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ภายใต้บริบทดังกล่าว กระทรวงดีอีจึงเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุก โดยเน้นการป้องกัน ปราบปราม และตอบโต้ภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

"การต่อสู้กับ Cybercrime ไม่ใช่เพียงวาระแห่งชาติของไทยอีกต่อไป แต่เป็นวาระแห่งโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าทุกมิติเพื่อจัดการกับปัญหาสแกมเมอร์อย่างถึงที่สุด ลดความเสียหายให้กับประชาชน และคืนความมั่นใจสู่สังคมไทย" นายไชยชนก กล่าว

ทั้งนี้ การแถลงจัดขึ้น ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) และพล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เข้าร่วม





