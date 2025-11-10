รมต.เกาหลีใต้เข้าพบฮุน มาเนต ถกความร่วมมือปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เอพี - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต วันนี้ (10) ในความพยายามที่จะรักษาแรงกดดันในการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ที่กำลังขยายตัว ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตอย่างโหดร้ายของนักศึกษาชาวเกาหลีคนหนึ่ง
ฮุน มาเนต ระบุทางโซเชียลมีเดียว่าเขาได้พบหารือกับโชฮยอน รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาหารือที่กรุงพนมเปญแต่อย่างใด
กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า การเยือนของโช จะรวมถึงการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงในกัมพูชา และการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจร่วมของตำรวจเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และโชมีกำหนดเดินทางออกจากกัมพูชาในวันอังคาร
ความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย 22 ปี ที่มีรายงานว่าถูกล่อลวงมายังกัมพูชา และถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์สแกมเมอร์ ก่อนที่จะพบศพของเขาซึ่งถูกทรมานและทุบตีในเดือนส.ค. การเสียชีวิตของเขาก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจในเกาหลีใต้ จนรัฐบาลต้องส่งคณะผู้แทนมายังกรุงพนมเปญเพื่อหารืออย่างเร่งด่วน
การหลอกลวงทางออนไลน์ ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ผู้คนหลายพันคน ที่หลายคนถูกลักพาตัวหรือถูกหลอก ถูกบังคับให้ทำงานในอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดภายใต้การข่มขู่ใช้ความรุนแรง
สหประชาชาติและหน่วยงานอื่นๆ ประเมินว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์สร้างรายได้ให้แก๊งอาชญากรข้ามชาติหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี
เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ประเมินว่าศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชามีคนทำงานอยู่ราว 200,000 คน รวมถึงชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คน
เมื่อเดือนที่ผ่านมา ชาวเกาหลีใต้ 64 คน ที่ถูกตำรวจกัมพูชาควบคุมตัวได้ถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ในจำนวนดังกล่าว ประมาณ 50 คน ถูกจับกุมหลังจากเดินทางถึงประเทศจากข้อหาเกี่ยวกับกับกิจกรรมฉ้อโกงทางออนไลน์.