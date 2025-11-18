ชาวไร่มันเมืองอุบลฯ แทบช็อก ไปทำไร่เจอหัวจรวด BM21 ตกค้างจากปะทะครั้งที่แล้ว จนท.รุดทำลาย

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่ EOD กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ EOD กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ฝ่ายปกครอง ร่วมกันทำลายหัวจรวด BM21 ของทางทหารกัมพูชายิงเข้ามาตกในไร่มันสำปะหลัง อ.น้ำขุ่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(18 พ.ย.)เจ้าหน้าที่ EOD เข้าขุดหาหัวจรวด BM 21 ในไร่มันสำปะหลังของนายสุภาพ เชตะวัน อายุ 43 ปี ชาวบ้านโนนอุดม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ซึ่งขณะเข้าทำไร่เตรียมเก็บผลผลิตได้พบหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร ลึกประมาณ 1.30 เมตร จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ทราบ
ก่อนที่วันนี้ เจ้าหน้าที่ EOD จะเข้ามาตรวจก็พบหัวจรวดยังไม่ทำงาน จึงได้ขุดปากหลุมให้กว้างแล้วนำเอาระเบิด C4 จำนวน 3 ปอนด์ ฝังลงไปในหลุม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ให้ถอยออกห่างประมาณ 100 เมตร และทำการจุดชนวนเพื่อทำลายหัวจรวด BM21 ดังกล่าว โดยหัวจรวดถูกทำลายอย่างสมบูรณ์
เบื้องต้นจากการสำรวจพบว่า ในการปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาเมื่อ 4 เดือนก่อน พื้นที่อำเภอน้ำขุ่น มีจรวด BM21 ถูกยิงเข้ามาตกในพื้นที่ประมาณ 40 ลูก และพบจรวดไม่ทำงาน 2 ลูก และพบวันนี้เป็นหัวที่ 3 เจ้าหน้าที่ EOD จึงได้ทำลายทิ้ง พร้อมเตือนให้ชาวไร่ชาวนาที่กำลังลงสวน ทำไร่ ทำนา เพื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ถ้ามีการพบหลุมต้องสงสัยเป็นจรวด BM21 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ด้านนายสุภาพ ผู้พบหลุมจรวด BM 21 รายล่าสุดเล่าว่า มาฉีดยาฆ่าหญ้าเตรียมเก็บผลผลิตในไร่มันสำปะหลังของตนเอง ครั้งแรกคิดว่าเป็นตาน้ำ แต่พอดูไปดูมาหลุมมีลักษณะกลมไม่น่าจะเป็นตาน้ำ จึงแจ้งผู้นำหมู่บ้านมาดู ซึ่งมีโอกาสจะเป็นหลุมจรวจ BM 21 จึงแจ้งฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ EOD มาตรวจสอบและทำลายทิ้ง ซึ่งตนรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก