อุทาหรณ์หวิดสลดซ้ำ!หญิงวัย 60 วูบ จยย.ชนรถบดจอดข้างทางลำปาง-พะเยา จุดเกิดเหตุรถลื่นยางมะตอย

ลำปาง - หวิดสลดซ้ำ..หญิงวัย 60 ขี่ จยย.วูบ พุ่งชนรถบดจอดข้างถนนลำปาง-พะเยา จุดเกิดเหตุรถลื่นยางมะตอยพุ่งตกข้างทางระนาวเช้าเดียว 12 คันรวดมาแล้ว แถมพบเป็นรถบดคันที่ “พี่ประดิษฐ์” เคยขับก่อนโพสต์ด่าผู้ประสบเหตุจนถูกพักงานด้วย
เย็นวันนี้ (14 พ.ย. ) ศูนย์กู้ชีพจังหวัดลำปาง รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบดถนน บริเวณถนนสายลำปาง-งาว ก่อนถึงโรงพยาบาลมะเร็ง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เกิดเหตุรถของประชาชนลื่นยางมะตอยและเสียหลักพุ่งลงข้างทางเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา เช้าเดียว 12 คันรวดมาแล้ว จึงประสานสมาคมกู้ภัยลำปางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นบริเวณที่กำลังมีการซ่อมทางกันตามปกติ ริมทางพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีแดง ป้ายทะเบียนจังหวัดลำปาง ล้มไฟหน้าแตก หน้ารถพังยับเยิน และพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งราย คือนางผ่องศรี อายุ 60 ปี ชาวบ้านต้นต้อง เป็นแผลถลอกตามร่างกาย กู้ภัยลำปาง จึงทำการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลลำปาง
เบื้องต้นทราบว่า รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บพุ่งชนเข้ากับท้ายของรถบดถนน ที่จอดอยู่ริมทางฝั่งซ้าย ซึ่งผู้บาดเจ็บยอมรับว่าตนเองขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านแต่รู้สึกว่าเกิดวูบและรถเสียหลักพุ่งไปชนท้ายรถบดที่จอดอยู่ข้างทาง รู้สึกตัวก็ตอนที่รถล้มไปแล้ว
สำหรับรถบดคันดังกล่าวที่จอดอยู่ริมถนนคันดังกล่าวนั้น เดิมเป็นรถที่นายประดิษฐ์ พนักงานขับรถบดของบริษัทเอกชนที่กำลังซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว กระทั่งเกิดเหตุรถของประชาชนลื่นยางมะตอยและเสียหลักพุ่งตกถนนระนาว นายประดิษฐ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความด่าผู้ขับขี่รถที่เกิดอุบัติเหตุจนทัวร์ลงหนัก ชาวเน็ตต่างพากันล่าแม่มดตามล่าตัวถึงหน้างาน จนล่าสุดเมื่อวานนี้(13 พ.ย.)ทางเจ้าของบริษัทได้มีการสั่งพักงานนายประดิษฐ์ ทำให้ต้องจอดรถบดคันที่นายประดิษฐ์ขับทำงานไว้ข้างทางดังกล่าว