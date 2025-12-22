"ซิดนีย์ สวีนีย์" เข้าเครื่องจับเท็จ ตอบคำถาม “หน้าอกทำมารึเปล่า?”

ซิดนีย์ สวีนีย์ พิสูจน์ชัด! ผ่านเครื่องจับโกหก ยืนยันหน้าอก “ของจริง”
ซิดนีย์ สวีนีย์ นักแสดงสาววัย 28 ปี ออกมาสยบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปร่างของตัวเอง หลังร่วมทำแบบทดสอบเครื่องจับโกหกกับนิตยสาร Vanity Fair เคียงข้างนักแสดงรุ่นพี่และเพื่อนร่วมแสดงภาพยนตร์ The Housemaid อย่าง อแมนดา ไซเฟร็ด
ในวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม อแมนดาเป็นฝ่ายตั้งคำถามสารพัด ตั้งแต่เรื่องนิสัยส่วนตัวไปจนถึงสิ่งที่โผล่ใน TikTok For You Page ก่อนจะมาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้ เมื่อเธอถามตรง ๆ ว่า “หน้าอกของคุณเป็นของจริงไหม”
ซิดนีย์หัวเราะก่อนพยักหน้าตอบอย่างมั่นใจว่า “ใช่” และเมื่อถูกถามต่อว่าเคยทำศัลยกรรมหรือไม่ เธอส่ายหน้าปฏิเสธ พร้อมยืนยันว่าไม่เคยทำศัลยกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโพลีกราฟก็ระบุทันทีว่าคำตอบของเธอ “เป็นความจริง” ทำเอาอแมนดาแซวขำ ๆ ว่า “ขอจับได้ไหม” ขณะที่ซิดนีย์ก็ตอบกลับแบบเล่น ๆ ว่า “ได้สิ”
ก่อนหน้านี้ ซิดนีย์เพิ่งให้สัมภาษณ์กับ Allure ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการทำศัลยกรรม โดยย้ำว่าเธอกลัวเข็มมาก และไม่เคยทำอะไรกับร่างกายของตัวเอง พร้อมฝากข้อความถึงชาวโซเชียลที่นำภาพเธอสมัยเด็กมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันว่า การโตขึ้น มีเมกอาชีพ และแสงไฟระดับมืออาชีพ ย่อมทำให้ดูแตกต่างเป็นเรื่องปกติ
นอกจากนี้ เธอยังเผยกับ PEOPLE ถึงคำแนะนำสำหรับนักแสดงรุ่นใหม่ว่า วงการนี้เต็มไปด้วยการปฏิเสธ หากไม่รักในสิ่งที่ทำอย่างแท้จริง ก็ยากจะก้าวต่อไปได้ แต่ถ้ารักมากพอ ทุกอย่างที่เผชิญก็จะคุ้มค่า เพราะได้ทำในสิ่งที่รักจริง ๆ