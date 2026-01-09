อุทาหรณ์!ชาร์จพาเวอร์แบงก์ทิ้งไว้เกิดช็อตไฟลุกไหม้เผาวอดเสียหายไทยไม่ต่ำ 3แสน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อุทาหรณ์ใกล้ตัว คนงานวงหมอลำหนูภารวิเศษศิลป์ ชาร์จพาวเวอร์แบงก์ทิ้งไว้บนที่นอน ไม่มีคนอยู่ในห้อง ก่อนเกิดความร้อนและช็อต ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เผาที่พักและทรัพย์สินวอด ประเมินความเสียหายกว่า 300,000 บาท โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “หลอย วันแมนโชว์” บันทึกคลิปเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่พักคนงานของวงหมอลำชื่อดัง “หนูภารวิเศษศิลป์” ในพื้นที่ตำบลหนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังคนงานชาร์จพาวเวอร์แบงก์ทิ้งไว้บนที่นอน คาดเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจร ส่งผลให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มกราคม 2569 ที่บ้านพักคนงานของวงหมอลำ ซึ่งเป็นอาคารที่พักจำนวน 2 ห้อง มีคนงานพักอาศัยอยู่ 1 ห้องคือนายหลอย คนถ่ายคลิป ส่วนอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องต้นเพลิง ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายใน
จากการสอบถามกับ นายบรรณวิทิต ผ่านวงษ์ อายุ 58 ปี เจ้าของวงหมอลำหนูภารวิเศษศิลป์ เล่าว่า จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ห้องต้นเพลิงมีการชาร์จพาวเวอร์แบงก์วางไว้บนที่นอนในช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. ก่อนที่ตัวอุปกรณ์จะเกิดความร้อนและช็อต จนทำให้ที่นอนเกิดไฟลุกไหม้ และลุกลามอย่างรวดเร็ว ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องต้นเพลิง จนกระทั่งมีคนในวงสังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมา
จึงรีบเข้าไปตรวจสอบและพบว่าเกิดเพลิงไหม้แล้ว โดยผู้ที่พักอยู่ในห้องข้างเคียงคือ นายหลอย วันแมนโชว์ ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กที่ถ่ายคลิปและภาพเหตุการณ์ไว้ เล่าว่า ขณะนอนพักอยู่ในห้องติดกับห้องต้นเพลิง ได้ยินเสียงผิดปกติคล้ายเสียงระเบิด “ป๊อก ป๊อก แป๊ก ๆ” ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงลมพัด ก่อนจะออกมาดูและพบว่าไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง จึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือว่าไฟไหม้
นายหลอยเล่าอีกว่า พยายามเข้าไปนำทรัพย์สินออกมา แต่สามารถหยิบออกมาได้เพียงกุญแจรถยนต์เท่านั้น เนื่องจากไฟลุกลามเร็วและรุนแรงมาก หลังจากนั้นได้โทรแจ้งรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการควบคุมเพลิง โดยขณะรถดับเพลิงมาถึง เพลิงได้ลุกไหม้เกือบหมดแล้ว มีรถดับเพลิงเข้าพื้นที่จำนวน 2 คัน ทั้งนี้ โชคดีที่มีถังน้ำตั้งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ทำให้ไฟไม่ลุกลามไปยังบ้านหลังใหญ่ แต่กลับเผาไหม้ถังน้ำแทน หากไม่มีถังน้ำดังกล่าว ไฟอาจลุกลามสร้างความเสียหายรุนแรงมากกว่านี้
สำหรับความเสียหาย เบื้องต้นประเมินว่า โรงเรือนที่พักและทรัพย์สินส่วนตัวของคนงานที่อยู่ในห้องต้นเพลิงถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด รวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งถือว่ายังโชคดีอย่างยิ่ง หากขณะเกิดเหตุมีผู้นอนหลับอยู่ภายใน อาจเกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้
นายบรรณวิทิต ระบุเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของวงหมอลำ โดยในวันที่ 10–11 มกราคมนี้ วงจะเดินทางไปร่วมแสดงในงานมหาอำนาจของเปิ้ล ปทุมราช เล่นจำนวน 2 วัน และขณะนี้อยู่ระหว่างการซ้อมตามปกติ
ทั้งนี้ นายบรรณวิทิต ขอฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่นิยมชาร์จพาวเวอร์แบงก์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้ รวมถึงควรหมั่นตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ หากพบว่ามีการชำรุด เสื่อมสภาพ หรือใช้งานมานาน ควรเปลี่ยนหรือทิ้งทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีมูลค่าสูงและเสี่ยงต่อชีวิต