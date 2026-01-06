ไฟไหม้ซ้ำสอง! วัดมหาธาตุฯ เพชรบุรี ระทึก เพลิงเผากุฏิไม้เก่าใกล้จุดเดิม วอดทั้งหลัง รองผู้ว่าฯ นำทีมลุยกว่า 1 ชม. ก่อนคุมอยู่

เพชรบุรี – เกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำสองภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จุดใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เพิ่งเกิดไฟไหม้ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน คราวนี้เพลิงลุกโหมเผากุฏิไม้กึ่งปูนเก่าแก่ 2 ชั้น วอดเสียหายทั้งหลัง เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยกว่า 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร
เวลา 12.20 น. วันนี้( 6 ม.ค.)เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี จึงประสานรถดับเพลิงและรุดเข้าพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมด้วย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ร่วมอำนวยการดับเพลิงอย่างใกล้ชิด
จุดเกิดเหตุเป็นกุฏิไม้กึ่งปูน 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นที่พักและเก็บของของสามเณร ส่วนชั้นล่างเป็นหอสวดมนต์ พบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณโถงกลางชั้น 2 ก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังโครงหลังคา เนื่องจากโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้เก่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี อีกทั้งจุดเกิดเหตุยังอยู่ติดกับกุฏิหลังเดิมที่เพิ่งเกิดเพลิงไหม้ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังจากมณฑลทหารบกที่ 15, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลโพธิ์ไร่หวาน และเทศบาลตำบลต้นมะม่วง รวมถึงมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน สนับสนุนรถน้ำและกำลังพลฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลา 13.20 น.
นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟมีสภาพเก่าใช้งานมานาน อย่างไรก็ตาม จะให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ซ้ำในจุดใกล้เคียงกัน พร้อมประเมินความเสียหายและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในพื้นที่วัดต่อไป