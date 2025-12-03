‘สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ’ จับมือ ‘กฟผ.’ ช่วยน้ำท่วมสงขลา ส่งทีมช่างฟื้นฟูระบบไฟฟ้า

ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่ด้ามขวาน! “สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” จับมือ “กฟผ.” ส่งมอบอุปกรณ์สื่อสารฉุกเฉิน “พาวเวอร์แบงก์” หนุนภารกิจกู้ภัยน้ำท่วมสงขลา พร้อมกดปุ่มปล่อยขบวนคาราวาน “นายช่างอาสา” ระดมพลวิศวกรและช่างฝีมือลงพื้นที่ปูพรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้า-ซ่อมแซมบ้านเรือน เร่งคืนแสงสว่างและความปลอดภัยสู่พี่น้องชาวใต้หลังวิกฤตอุทกภัยคลี่คลาย
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดย นางสาวดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ ส่งมอบอุปกรณ์สำรองไฟแบบพกพา (Power Bank) ให้กับ นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อนำไปกระจายต่อให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัย ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพและการติดต่อสื่อสารในยามวิกฤต
คิกออฟ ‘คาราวานกู้ระบบไฟ’ เร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากการส่งมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ไฮไลต์สำคัญของภารกิจนี้คือการร่วมกันปล่อยขบวนรถ “คาราวานโครงการฟื้นฟู ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนภาคใต้” ซึ่งเป็นโครงการเชิงรุกที่ กฟผ. ได้ผนึกกำลังร่วมกับ มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา
ภารกิจหลักของคาราวานชุดนี้ คือการระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและนายช่างจิตอาสา ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อปฏิบัติการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลังน้ำลด โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน การซ่อมแซมระบบแสงสว่าง และการประเมินความเสียหายของโครงสร้างบ้านเรือน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดและไฟรั่ว ซึ่งเป็นภัยเงียบที่มักเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำท่วม
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการบูรณาการระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชนและรัฐวิสาหกิจหลักของประเทศ ที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่รายงานข่าวหรือผลิตไฟฟ้า แต่ยังพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในยามที่ประเทศต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ