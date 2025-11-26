xs
ทรู ส่งฝูงโดรน 20 ลำเสริมภารกิจ มอบถุงยังชีพ อาหาร–น้ำดื่ม–พาวเวอร์แบงค์ ดูแลการสื่อสารลูกค้าทรู–ดีแทค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เมื่อหลายจังหวัดในภาคใต้ต้องเผชิญกับอุทกภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทคคอมปานีไทยที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ ได้เร่งระดมกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทันที โดยได้จัดมาตรการฉุกเฉินเพื่อดูแลลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ พร้อมผสานการทำงานของทีมเน็ตเวิร์ค วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสื่อสารของทรู รวมถึงพนักงานทรูจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่

4 ภารกิจเร่งด่วน ทรูเชื่อมต่อความห่วงใย สู่ผู้ประสบภัยภาคใต้


1. นำฝูงโดรน 20 ลำ บินฝ่าน้ำท่วม ส่งของจำเป็นถึงมือผู้ประสบภัย – เมื่อหลายเส้นทางถูกตัดขาดจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำโดรนรุ่น TGD25 จำนวน 20 ลำ พร้อมแบตเตอรี่ แท่นชาร์จ และเครื่องปั่นไฟ ลงปฏิบัติการ โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญร่วมควบคุมภาคสนาม เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง โดยโดรนจะทำหน้าที่ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และของจำเป็นเร่งด่วนให้ประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบกำหนดพิกัดแบบเรียลไทม์


นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจสำคัญของทรู คอร์ปอเรชั่น คือการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยเฉพาะในยามวิกฤต ซึ่งครั้งนี้ ได้นำโดรนพร้อมนักบินผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสริมภารกิจกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดประสานกันทุกขั้นตอน ซึ่งฝูงโดรน ขนาดบรรจุ 25 ลิตร จำนวน 20 ลำนี้ มีความคล่องตัวสูง เหมาะสมต่อการลำเลียงสิ่งของจำเป็นและเข้าถึงพื้นที่ที่การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากในสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้”

2. ทรู รวมน้ำใจ จัดถุงยังชีพ พร้อมส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย – คณะผู้บริหารทรู นำโดยคุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร คุณนกุล เซห์กัล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) คุณประเทศ ตันกุรานันท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณฮากุน บริวเช็ท เชิร์ล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์และทรานสฟอร์มเมชั่น บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเพื่อนพนักงานทรูจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงาน ต่างร่วมแรงร่วมใจแพ็กและนำส่งถุงยังชีพ จำนวนกว่า 1,000 ชุด ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วยพาวเวอร์แบงก์ อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต

3. ดูแลการสื่อสารลูกค้าทรู-ดีแทคในพื้นที่ประสบภัยด้วยความห่วงใย
• มอบอินเทอร์เน็ตฟรี 10 GB และค่าโทรฟรี 100 นาที นาน 7 วัน ให้ลูกค้าทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน โดยระบบจะส่ง SMS ยืนยันสิทธิ์ และสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์
• ขยายวันใช้งานเพิ่ม 10 วัน สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน เพื่อป้องกันการถูกระงับบริการในช่วงวิกฤต
• ขยายเวลาชำระค่าบริการแก่ลูกค้ารายเดือน ทรูมูฟ เอช ดีแทค ทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์

4. ร่วมกับกสทช.ดูแลเครือข่ายสื่อสารให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
ทรู ได้จัดเตรียมทีมวิศวกรเครือข่ายและทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ดูแลเครือข่ายอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมนำรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) เข้าพื้นที่น้ำท่วม เพื่อเสริมสัญญาณเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดให้บริการ WiFi ฟรีในจุดสำคัญ เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่กู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวใต้ทุกคน ขอให้สถานการณ์อุทกภัยกลับคืนสู่สภาวะปกติในเร็ววัน และขอให้ทุกคนปลอดภัย พร้อมก้าวข้ามเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

#ทรูเพื่อคนไทย #TrueTogether







