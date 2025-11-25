True - AIS ร่วมส่งความห่วงใย ดูแลลูกค้าในพื้นที่ หาดใหญ่

ทรู คอร์ปอเรชั่น ห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัย จึงเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้นทันที มอบเน็ตฟรี 10 GB ขยายวันใช้งานผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช และ ดีแทค สำหรับลูกค้าในพื้นที่หาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงประสบวิกฤต
สำหรับมาตรการทรู คอร์ปอเรชั่น ช่วยเหลือลูกค้าทั้งแบบรายเดือน (Postpaid) และเติมเงิน (Prepaid) โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช และดีแทค ที่อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงสามารถติดต่อสื่อสาร ติดตามสถานการณ์ ขอความช่วยเหลือ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ลูกค้าเติมเงิน (Prepaid)
- มอบเน็ตฟรี 10 GB ใช้งานได้ 7 วัน
- ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ กด*900*7162# โทรออก ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
- ขยายวันใช้งานเพิ่มอีก 10 วัน เพื่อป้องกันการถูกระงับบริการ
- ตรวจสอบวันใช้งานลูกค้าทรูมูฟ เอช กด *123# (ฟรี) ลูกค้าดีแทค กด *101# (ฟรี)
ลูกค้ารายเดือน (Postpaid)
- มอบเน็ตฟรี 10 GB ใช้งานได้ 7 วัน
- ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ กด*900*7162# โทรออก ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
- ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการออกไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2568
ขณะที่ เอไอเอส เคียงข้างผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ยกระดับการสื่อสารดูแลประชาชน มอบค่าโทร–เน็ตฟรี ขยายวันใช้งานและเวลาชำระค่าบริการมือถือ–เน็ตบ้าน พร้อมดูแลเครือข่าย 24 ชั่วโมง
ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ ที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เอไอเอสในฐานะเครือข่ายดิจิทัลที่พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์วิกฤต ได้ร่วมทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อยกระดับบริการสื่อสารช่วงเวลาอันท้าทายครั้งนี้ โดยระดมศักยภาพโครงข่ายและทีมงานลงพื้นที่ดูแลลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้การติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงบริการดิจิทัลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือแบบรอบด้าน ดังนี้
- มอบค่าโทร 100 นาที และอินเทอร์เน็ต 10GB ให้ลูกค้ามือถือทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน ใช้งานได้ 7 วัน โดยเอไอเอสอำนวยความสะดวกในการมอบสิทธิ์ให้โดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าในพื้นที่ประสบภัย โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์ และจะมี SMS แจ้งยืนยัน
- ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการให้ลูกค้ามือถือรายเดือน และลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 รวมถึงขยายวันใช้งานให้กับลูกค้าระบบเติมเงินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
- เสริมบริการ AIS Free WiFi ที่ศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารและข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ เอไอเอสยังดูแลเสถียรภาพโครงข่ายอย่างใกล้ชิด ติดตามสถานการณ์และพร้อมปรับแผนรองรับตลอด 24 ชั่วโมง เอไอเอสขอยืนยันว่าจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวใต้และคนไทยทุกคน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย