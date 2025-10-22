AIS มอบถุงยังชีพ ขยายวันใช้งาน - เวลาชำระค่าบริการ มือถือ เน็ตบ้าน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยาฯ

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง
เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลเครือข่ายสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์
พร้อมจัดตั้ง War Room เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานีฐานในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีมวิศวกรประจำการ พร้อมเครื่องปั่นไฟและน้ำมันสำรอง เพื่อให้บริการสื่อสารทั้งมือถือและเน็ตบ้านดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะฉุกเฉิน ขณะเดียวกันได้ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือนและลูกค้า AIS 3BB FIBRE 3 รวมถึงขยายวันใช้งานให้กับลูกค้าระบบเติมเงินในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้การสื่อสารเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิจะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียด
นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามสถานการณ์ และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าเครือข่ายสื่อสารจะพร้อมให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอยู่เคียงข้างประชาชนทุกคนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ