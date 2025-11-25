AIS ระดมพลังอุ่นใจอาสาส่งมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ เอไอเอสในฐานะเครือข่ายที่พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต ยังคงเร่งขับเคลื่อนภารกิจในการสนับสนุนและดูแลลูกค้า ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยระดมพลังพนักงานอุ่นใจอาสา พร้อมนำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อสื่อสาร พร้อมส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้ทุกคนร่วมก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
โดยมี นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส พร้อมด้วยพนักงานอุ่นใจอาสา ได้ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี อภิรัตน์ รังสิมาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ต่อไป
ทั้งนี้ เอไอเอส ยังคงเดินหน้าดูแลลูกค้าและคนไทย ในสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือทุกด้าน
1. ระดมพนักงานเอไอเอส “อุ่นใจอาสา” ส่งต่อความห่วงใย โดยร่วมกันจัดเตรียมสิ่งของจำเป็น ทั้งถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด น้ำดื่ม 1,000 โหล อุปกรณ์อะแดปเตอร์ชาร์จมือถือ 1,100 ชิ้น และเพาเวอร์แบงก์ 1,100 ชิ้น ส่งต่อความห่วงใยผ่านความร่วมมือกับกองทัพอากาศ เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งพลังเล็ก ๆ ที่สะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กรในการยืนหยัดเคียงข้างสังคมในทุกวิกฤต
2. สนับสนุนระบบสื่อสารอย่างเต็มกำลังในพื้นที่และศูนย์อพยพ อำนวยความสะดวกเพิ่มจุดให้บริการโทรฟรี และบริการ AIS Free WiFi สำหรับผู้ที่อยู่ศูนย์อพยพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อติดต่อสื่อสารไปยังครอบครัวหรือผู้ที่ห่วงใย พร้อมขยายสัญญาณเครือข่ายอย่างเต็มกำลัง และสแตนบายรถโมบาย โดยมีทีมวิศวกรมอนิเตอร์และดูแลเครือข่าย 24 ชั่วโมง
3. ดูแลลูกค้าเอไอเอสที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
· มอบค่าโทร 100 นาที และอินเทอร์เน็ต 10GB ให้ลูกค้ามือถือทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน ใช้งานได้ 7 วัน โดยมอบสิทธิ์ให้อัตโนมัติสำหรับลูกค้าในพื้นที่ประสบภัย โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์ และจะมี SMS แจ้งยืนยัน
· ขยายเวลาชำระค่าบริการลูกค้าเอไอเอสรายเดือน และ AIS FIBRE3 และขยายเวลาการใช้งานให้ลูกค้าระบบเติมเงิน
· แม้ว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว จะมี AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องปิดให้บริการ แต่ลูกค้ายังคงสามารถทำธุรกรรมและรับบริการได้ด้วยตนเองผ่านแอป myAIS
เอไอเอสยืนยันความพร้อมของทุกหน่วยงานในการดูแลประชาชนให้สามารถใช้บริการสื่อสารและเน็ตบ้านได้ต่อเนื่องอย่างดีที่สุด พร้อมยืนหยัดอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดช่วงสถานการณ์อุทกภัย และพร้อมสนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเต็มกำลัง