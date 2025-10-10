กทพ.แจ้งปิดระบบเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านธนาคารชั่วคราว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอแจ้ง ปิดระบบเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านธนาคาร (Bank Top up) ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ TOPUPSERVER ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 23.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 เวลา 02.30 น.
ระหว่างวัน/เวลานี้ ผู้ใช้บริการจะสามารถเติมเงินผ่านธนาคารทุกช่องทางได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถแสดงผลการเติมเงินในครั้งนั้นได้
อย่างไรก็ตาม หากท่านที่ต้องการใบแสดงผลการเติมเงิน ในวัน เวลาดังกล่าว สามารถเติมเงินในบัตร Easy Pass ได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านฯ ทั้งนี้ ระบบ Easy Pass ยังคงสามารถใช้งานผ่านทางพิเศษได้ตามปกติ