“อัครา” พร้อมนำทีม “พม.ใกล้คุณ” ช่วยกลุ่มเปราะบางจชต. จับมือ 4 กระทรวงพัฒนาคุณภาพชีวิต

รมว.พม. เตรียมนำทีม “พม.ใกล้คุณ” ช่วยกลุ่มเปราะบาง 3 จว.ชายแดนใต้ พร้อมจับมือ 4 กระทรวง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
วันที่ (6 พฤศจิกายน 2568) นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิต โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงบริการ สิทธิสวัสดิการสังคมอย่างแท้จริง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานแบบมุ่งเป้า ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการลดรายจ่ายที่จำเป็นของครัวเรือน การสร้างรายได้ใกล้บ้าน และการจัดการภาระหนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาคนทำงานเพื่อสังคม โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในส่วนกลางและท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
นายอัครา กล่าวว่า วันที่ 7-9 พ.ย. 68 นี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานทีม พม.ใกล้คุณ จะเดินทางลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิต เริ่มจากวันที่ 7 พ.ย. 68 ตนและคณะจะลงพื้นที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดนราธิวาส ในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ต่อมาวันที่ 8 พ.ย. 68 นายธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ตน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยในทุกมิติอย่างครอบคลุม อีกทั้งพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
จากนั้น เดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดยะลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิต
นายอัครา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันที่ 9 พ.ย. 68 นั้น ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานทีม พม.ใกล้คุณ จะเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อีกทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน