พม. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ต้นแบบ อพม. - องค์กร ทำความดีเพื่อสังคม - ช่วยหนุน "พม.ใกล้คุณ" พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

วันที่ 30 ตุลาคม 2568 นาย กันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี 2568 เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน
ในโอกาสนี้ นายกันตพงศ์ รังษีสว่างพร้อมด้วยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ นางจตุพร โรจนพานิช รองปลัด พม. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูล รองปลัด พม. ร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ อพม. และองค์กรดีเด่นทั่วประเทศซึ่งประกอบด้วย
- อพม. ดีเด่นพิเศษ จำนวน 59 ราย
- อพม. ดีเด่น จำนวน 204 ราย
-อพม. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 45 ราย
- องค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 16 องค์กร
รวมทั้งสิ้น 324 ราย/องค์กร
ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งประเทศไทย และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ "อพม." ให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมร่วมกับกระทรวง พม. ซึ่งขณะนี้ มี อพม.ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 387,173 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) ทำงานในระดับพื้นที่ ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง เตือนภัยสังคม ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อีกทั้งกระทรวง พม. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิต ของนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก พัฒนาสังคมอย่างเข้าใจ ช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนทุกช่วงวัยทั่วประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานแบบมุ่งเป้า และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึง อพม.
นายกันตพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทุกท่านได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด และเวลา อุทิศตนทำงานเพื่ออำนวยประโยชน์สุขต่อสังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของกระทรวง พม. ในการช่วยสนับสนุนงานการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการและการพัฒนาสังคม ตลอดจนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศไทยให้น่าอยู่สำหรับทุกคน