พม.ผนึกกำลัง 29 ต.ค.ลงนาม MOU 4 กระทรวง 3 สมาคม อปท. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยทั่วไทย

"อัครา" เผย พม.เตรียมผนึกกำลัง ลงนาม MOU 4 กระทรวง 3 สมาคม อปท. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยทั่วไทย ลดรายจ่ายและการสร้างรายได้ 29 ต.ค.นี้
วันที่ (27 ตุลาคม 2568) นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิต เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการสังคมอย่างแท้จริง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานแบบมุ่งเป้า ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการลดรายจ่ายที่จำเป็นของครัวเรือน การสร้างรายได้ใกล้บ้าน การจัดการภาระหนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาคนทำงานเพื่อสังคม อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาสังคม และประชาชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนและการแก้ปัญหาในพื้นที่มากที่สุด
นายอัครา กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง นั้น กระทรวง พม. ไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้ จำเป็นต้องบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเราจะไม่ทำงานเป็นแท่ง เราจะทำงานเป็นก้อนกลมๆ ร่วมกัน ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จัดงาน “การมอบนโยบาย และการลงนามความร่วมมือการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยทั่วไทย” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยทั่วไทย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านคนเปราะบาง ด้านการศึกษา และด้านอาชีพ อีกทั้งตนกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "การยกระดับและการพัฒนาคนใกล้คุณ : Family First & Care Economy" , ทิศทางงานด้านการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ แบบ Family First
นายอัครา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) "การบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย" นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาสังคมสู่การขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการลดรายจ่าย การสร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยทั่วไทย ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านคนเปราะบาง ด้านการศึกษา และด้านอาชีพ