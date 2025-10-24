“อัครา”ห่วงใยกลุ่มเปราะบาง ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี พร้อมเดินหน้าผลักดันงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเคหะแห่งชาติ

วันที่ 24 ต.ค.68 ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรวัดรังสีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายกิตติ อินทรกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและควมมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และทีมงานลงพื้นที่อำเภอศรีราชา โดยมี นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี. สส.กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดชลบุรี ,นายอาคมเจตน์ พันธุ์เฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวรายงาน การเคหะแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งท่านไห้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง รวมถึงการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ตามนโยบายหลักของกระทรวง คือ พม.ใกล้คุณ "ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รีสตาร์ทชีวิต"
ในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และพบปะพูดคุยให้กำลังใจพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านโครงการฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งมีการมอบรถวิลแชร์และกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ , กล่องของขวัญ (Pink Box) ที่บรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และสื่อการเรียนรู้สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน อีกทั้งได้ส่งมอบห้องชุด จำนวน 10 ห้อง และเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางที่มีเด็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่อาศัยในหมู่บ้านโครงการฯ อีกด้วย
นายอัครา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. ) ได้ขับเคลื่อนนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงบริการ สิทธิสวัสดิการสังคมอย่างแท้จริง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานแบบมุ่งเป้า ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการลดรายจ่ายที่จำเป็นของครัวเรือน การสร้างรายได้ใกล้บ้าน และการจัดการภาระหนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาคนทำงานเพื่อสังคม โดยได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ