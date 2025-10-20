เกิดเหตุอุกอาจของกลางหาย ! จ่าสิงห์ลั่น ต้องหาคนผิด ไม่ว่าคนในหรือคนนอก กฎหมายต้องถึงตัว

เกิดเหตุอุกอาจท้าทายกฎหมายของรัฐ เมื่อของกลางสินค้าผิดมาตรฐานที่อยู่ระหว่างกระบวนการคดีถูกลักลอบนำออกจากโกดังเก็บของกลางกว่า 10,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาท กระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน และสร้างความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคหากสินค้าอันตรายถูกนำกลับไปขายในตลาดอีกครั้ง
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเอง พร้อมด้วย นายพีรวัส สมวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และเจ้าหน้าที่ สมอ. ตรวจสอบโกดังต้องสงสัยในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ภายหลังได้รับรายงานว่า ของกลางที่ถูกอายัดไว้ก่อนหน้านี้สูญหายไปจำนวนมาก
ของกลางที่ตรวจยึดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ประกอบด้วยสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ได้แก่
เครื่องเป่าผม อะแดปเตอร์ พาวเวอร์แบงก์ หม้อหุงข้าว เครื่องปิ้งขนมปัง เตาไฟฟ้า หลอดไฟ LED และหมวกกันน็อก รวม 12,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 2,373,700 บาท โดยทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า ของกลางเหลือเพียง 315 ชิ้นเท่านั้น สูญหายไปกว่า 10,000 ชิ้น
รมช.อุตสาหกรรมกล่าวอย่างหนักแน่นระหว่างการลงพื้นที่ว่า
“นี่คือเหตุอุกอาจท้าทายกฎหมาย ของกลางในคดีถูกขโมยไปกว่าหมื่นชิ้น ผมย้ำให้ชัด — ต้องหาคนผิดให้เจอ ไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอก ไม่มีข้อยกเว้น กฎหมายต้องถึงตัว
ผมได้สั่งการให้ สมอ. ขยายผลทันที ร่วมกับตำรวจและหน่วยงานความมั่นคง ไล่ตรวจเส้นทางของกลางและเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ยุคนี้ไม่มีเส้น ไม่มีเคลียร์ใต้โต๊ะ ผิดคือผิด และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว ดำเนินคดีไม่เว้นเช่นกัน”
รัฐมนตรีช่วยฯ ยังสั่งให้ สมอ. ทบทวนมาตรการรักษาของกลางทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน เพื่ออุดช่องโหว่ ป้องกันการลักลอบนำของกลางออกมาจำหน่ายในตลาดมืดอีก
ด้าน นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการรายนี้จำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Shopee โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. ตามกฎหมายกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินคดีในความผิดฐาน จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่การ ลักลอบขนย้ายของกลาง ถือเป็นความผิดเพิ่มเติม มีโทษตามกฎหมาย
• จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
• ความผิดตาม มาตรา 142 ฐานทำลายหรือเอาเอกสารอายัดราชการออกไป มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ดูแลโกดังอ้างว่า “ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้า แค่รับจ้างแพ็กของ” แต่ สมอ. ยืนยันว่า ต้องเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพราะการกระทำดังกล่าว ทำให้สินค้าที่เป็นอันตรายเสี่ยงกลับไปถึงมือประชาชน
คำเตือนถึงประชาชน
รมช.อุตสาหกรรมเตือนว่า
“อย่าเสี่ยงชีวิตกับของถูก สินค้าไม่มี มอก. อันตรายถึงตายได้ ต้องเลือกสินค้าได้มาตรฐานเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของครอบครัว”