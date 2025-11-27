ทรู คอร์ปอเรชั่น ลุยช่วยหาดใหญ่ เปิดพื้นที่สถานีฐานเป็นที่พึ่งชุมชน

ทีมผู้บริหารโครงข่ายทรู คอร์ปอเรชั่น นำวิศวกรและเจ้าหน้าที่ดูแลโครงข่ายลงพื้นที่หาดใหญ่ลุยต่อเนื่อง เพื่อชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ พร้อมร่วมมือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) และ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. พร้อมทั้งกองทัพไทย และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งแก้วิกฤตเพื่อชาวหาดใหญ่ พร้อมกันนี้ ทรูยังเปิดพื้นที่บริเวณสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นพื้นที่สูง ให้เป็นที่พึ่งชั่วคราวแก่คนในชุมชน เพื่อให้มาชาร์จแบตและใช้สัญญาณสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องระหว่างการอพยพ
ทรู คอร์ปอเรชั่น เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เต็มกำลัง โดยทีมเน็ตเวิร์กปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงเร่งกู้คืนสัญญาณ พร้อมส่งรถโมบายล์สถานีฐาน (COW) และเปิดให้บริการ Free WiFi รวมถึงจุดชาร์จแบตเตอรี่ ที่ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์อพยพ และชุมชนคลองเตย ต.คอหงส์ จ.สงขลา
ขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนใต้ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทรูจิตอาสาและคณะผู้บริหารได้ร่วมแพ็กและส่งมอบถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วยพาวเวอร์แบงก์ อาหารแห้ง และน้ำดื่ม รวมถึงเปิดรับบริจาคพาวเวอร์แบงก์ ณ True Shop ชั้น G อาคารทรู รัชดา เพื่อส่งต่อผ่านมูลนิธิกระจกเงาไปยังผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกองทัพไทยในการเข้าช่วยเหลืออย่างทั่วถึง