“สาระ ล่ำซำ” คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “สุดยอดผู้นำองค์กร” ประจำปี 2568จากงานประกาศรางวัล CEO ECONMASS Awards 2025

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เข้ารับ 2 รางวัลเกียรติยศสุดยอดผู้นำองค์กร ประจำปี 2568 ได้แก่ รางวัล “สุดยอดซีอีโอรุ่นกลาง” สาขาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และธุรกิจภาคบริการ และรางวัล “เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นกลาง” จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงาน มอบรางวัล CEO ECONMASS Awards 2025 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานจัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้รางวัลสุดยอดซีอีโอ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแรงกระตุ้นของสังคม การดำเนินธุรกิจที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ESG ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับสุดยอดผู้นำองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมอย่างรอบด้านจนนำมาซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้
โดยการได้รับรางวัลในครั้งนี้ “นายสาระ ล่ำซำ” ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งความสามารถในการกำหนดทิศทางธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเป็นผู้นำแบบอย่างที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืน ด้วยการเดินหน้าธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบาย
ด้าน ESG สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม มิติด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ โดยได้บูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผนวกเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความสุขอย่างยั่งยืน .