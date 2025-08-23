สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต จัดอบรม AI เสริมทักษะสื่อมวลชน

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดอบรม “Generative AI for Executive and Professional” : ปั้นข่าวให้ปัง สร้างสารให้ชัด ด้วย AI
วันที่ 23 สิงหาคม 2568 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรม “Generative AI for Executive and Professional” : ปั้นข่าวให้ปัง สร้างสารให้ชัด ด้วย AI ให้แก่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ณ ตึกเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคุณรัชดา พุ่มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คอยให้การต้อนรับสมาชิกสมาคมฯ และกล่าวเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ คุณปฤณ จำเริญพาณิช founder & CEO : AEION Solution
กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้ต้อนรับพันธมิตร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และสมาชิกสมาคมฯ นำโดย คุณดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และกรรมการบริหารสมาคมฯ คุณเยาวลักษณ์ โบราณมูล, คุณวุฒิณี ทับทอง, คุณอนิสา มอญฤทธิ์
กิจกรรมอบรม “Generative AI for Executive and Professional” : ปั้นข่าวให้ปัง สร้างสารให้ชัด ด้วย AI ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ เรียนรู้การใช้ AI เพื่อนำมาปรับใช้ในการเขียนข่าว รวมถึงหาข้อมูล เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองให้ทันยุค และทันเหตุการณ์มากขึ้น