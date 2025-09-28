สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจับมือ Shopee เปิดเวทีใหญ่ Upskilling Program 2025 ปั้นนักข่าวสู่ยูทูบเบอร์-นักขายออนไลน์!"

เปิดเกมรุก! สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ x Shopee จัดหนัก Upskilling Program 2025 สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทุ่มเทคอนเทนต์จัดเต็มทั้งการเปิดร้านและ Affiliate ฉบับมืออาชีพ โดยกูรูตัวจริงจาก Shopee University งานนี้ไม่ใช่แค่การอบรม...แต่คือการเปลี่ยนนักข่าวสู่ Creator เต็มตัว! พร้อมอัพสกิลรับเทรนด์ดิจิทัลแบบยกแพ็ก
วันที่ 27 กันยายน 2568 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ Shopee จัดอบรมโครงการ Upskilling Program 2025 หัวข้อ “การเปิดร้านบน Shopee และ Shopee Affiliate 101” ณ ห้องประชุม สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชั้น 9 ตึกช้าง อาคาร B โดยบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การเปิดร้านบน Shopee การลงสินค้า การโปรโมทร้านค้าและแนะนำเครื่องมือการตลาดบน Shopee” ควบคู่กับ “การสร้างรายได้ผ่าน Shopee Affiliate” โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Shopee University (Shopee Expert) ได้แก่ คุณณัฐดนัย พรประเสริฐ และคุณสุธิตา ไทยสะเทือน
การอบรมในครั้งนี้เนื้อหาในการอบรมเริ่มตั้งแต่ การเปิดร้านบน Shopee การลงสินค้า การโปรโมทร้านค้า, คำแนะนำเครื่องมือการตลาดบน Shopee (ฉบับเบื้องต้น) และสอนทำ Shopee Affiliate ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้เสริมให้กับผู้สื่อข่าว โดยการอบรมในครั้งนี้ คุณดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการสมาคม ร่วมด้วยตัวแทนจาก Shopee และ Sea Thailand ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่เข้าอบรมในวันนี้