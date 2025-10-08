'ฉัตรชัย ศิริไล'คว้ารางวัลสุดยอดซีอีโอรัฐวิสาหกิจแห่งปี “CEO ECONMASS AWARDS 2025”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร (สุดยอดซีอีโอ) หรือ CEO ECONMASS AWARDS 2025 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับมอบรางวัลสุดยอดซีอีโอรัฐวิสาหกิจ สาขา Social สำหรับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างต้นแบบ “ซีอีโอ” ที่มีศักยภาพในการนำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้กับซีอีโอรุ่นต่อไป โดยขับเคลื่อนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการยึดมั่นในจริยธรรมและมีธรรมาภิบาล ตลอดจนคำนึงถึงผลต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากลจากคณะกรรมการคัดเลือก ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยพิธีรับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ