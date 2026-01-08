อุบลฯทำลายระเบิดจากการปะทะพื้นที่น้ำยืน น้ำขุ่น 6 จุด พบเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่เขมร 1 จุด

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่EOD อุบลฯร่วมกับฝ่ายปกครอง เข้าสำรวจและทำลายจุดต้องสงสัยระเบิดบีเอ็ม 21
ในพื้นที่การเกษตร 6 จุด ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนและอำเภอน้ำขุ่น พบเป็นกระสุนขนาด 105 ม.ม.ของกัมพูชา 1 จุดที่ อำเภอน้ำขุ่น ส่วนที่เหลือไม่ใช่
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ พื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา อ.น้ำยืนและน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ EOD จากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ EOD ของกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่22 ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ได้มีการออกสำรวจพื้นที่ต้องสงสัยว่า เป็นจุดที่พบจรวด BM21 ในพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 6 จุด ในอำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น
จากการสำรวจ 5 จุดแรกในพื้นที่ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน พบหลุมคล้ายกับรูของจรวด BM21 แต่มีขนาดรอบวงของหลุมแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการขุดและใช้เครื่องมือตรวจสอบอย่างละเอียด แต่ก็ไม่พบว่า เป็นจรวด BM21 หรือกระสุนปืนใหญ่ แต่อย่างใด
ส่วนจุดที่ 6 เป็นไร่มัน ตั้งอยู่บ้านโนนทับทิน ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ EOD ได้มีการขุดหลุมลึกลงไปประมาณ 2 เมตร พบเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด 105 ม.ม. ของทหารกัมพูชาที่ยิงเข้ามาช่วงปะทะกันรอบที่ 2 เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้ระเบิดแรงสูงขนาด 2 ปอนด์ อัดทำลายจนสิ้นสภาพ
นายสมพงษ์ เกตุแก้ว อายุ 54 ปี ผู้ใหญ่บ้านโนนทับทิมกล่าวว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าของไร่มันพบหลุมต้องสงสัย จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ก็พบเป็นหลุมระเบิดของลูกปืนใหญ่ 105 ม.ม.ของทหารกัมพูชาที่ยิงเข้ามาแล้วไม่ระเบิด ส่วนพื้นที่อื่นๆ ระหว่างเกิดการปะทะกันก็มีลูกระเบิดตกหลายลูก แต่ระเบิดทำงานไปหมดแล้วเหลือเพียงจุดนี้ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าทำลาย