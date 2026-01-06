นายกฯ เผยกองทัพกำลังดำเนินการอยู่ หลังกัมพูชายิงปืน ค.ลงช่องบก

นายกฯ ยังไม่เรียกประชุม หลังกัมพูชายิงปืน ค.ลงช่องบก เผยกองทัพดำเนินการอยู่
วันที่ 6 ม.ค.ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี สื่อมวลชนได้สอบถาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงสถานการณ์ความคืบหน้าหลังมีเหตุการณ์ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการยิงปืน ค. จากฝั่งกัมพูชา บริเวณช่องบก เนิน 469 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเช้านี้ ว่าในที่ประชุม ครม. หารืออะไรหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม้มีอะไรแล้ว ติดตามสถานการณ์อยู่ และวันนี้ ครม.มีวาระน้อย
เมื่อถามว่าวันนี้จะมีการเรียกประชุมอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงหรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ได้หยุดตอบคำถาม แต่ได้พูดสั้นๆ ระหว่างเดินกลับไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่า กองทัพกำลังดำเนินการอยู่