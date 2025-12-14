โดรนเขมรยังป่วนพื้นที่ น้ำยืนขณะที่การปะทะยังดำเนินต่อ

อุบลราชธานี- พบโดรนต้องสงสัยบินเหนืออำเภอน้ำยืน แต่ไม่มีการยิงสกัด เพราะเกรงเป็นโดรนพลีชีพ ส่วนการปะทะยังมีเป็นระยะ
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อคืนวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา ยังพบโดรนต้องสงสัยบินต่ำ อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองน้ำยืนหลายพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีการยิงสกัดเนื่องจากมีคำเตือนว่าอาจจะเป็นโดรนพลีชีพนำระเบิดติดมาด้วย แต่ที่ผ่านมายังไม่พบรายงานการระเบิดหรือความเสียหายจากโดรนในพื้นที่ชั้นในแต่อย่างใด
ขณะที่กระแสการหยุดยิงตอน 4 ทุ่ม ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน ยังคงเป็นปกติ ทหารไทยยังคงดำเนินการเข้ายึดพื้นที่คืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวาน เสียงปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมีระยะการยิงที่ห่างไม่ถี่เหมือนช่วง 2 วันก่อน
และเมื่อคืนนี้ยังมีการยิงกระสุนส่องแสงไปในพื้นที่ช่องอานม้า ตามด้วยเสียงปืนกลเล็กและเสียงปืนวิถีโค้งดังเป็นระยะ