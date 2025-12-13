ชาวบ้านสุดดีใจน้ำตาไหลหลังไทยยึดเนิน 677 ที่เขมรยึดไว้กว่า 20 ปี

อุบลราชธานี-ชาวบ้าน ชรบ.ดีใจจนน้ำตาไหล หลังทหารไทยปักธงชาติ ร้องเพลงชาติบนเนิน 677 ที่ช่องอานม้า
อ.น้ำยืน หลังถูกทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามายึดไว้ในครอบครองนานร่วม 20 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ชาวอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทราบข่าวดีว่า ทหารไทยได้ปักธงชาติไทย บนเนิน 677 และร่วมกันร้องเพลงชาติด้านบนทำให้เจ้าหน้าที่ ชรบ และ ประชาชนในพื้นที่ดีใจจนน้ำตาไหล เพราะเป็นสิ่งที่รอคอยกันมานานกว่า 20 ปี ที่ทางกัมพูชาฉวยโอกาสเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติอยู่ ตั้งแต่ช่วงที่มีการค้าขายกับกัมพูชาและไม่ยอมกลับลงไป
นางเพชรมณี คำผง อายุ 57 ปี ผู้ใหญ่บ้านโซง กล่าว่า ตนเองรู้สึกดีใจ จนน้ำตาไหล แต่ก็รู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียน้องๆ ทหารเราไม่อยากให้มันเกิดการสูญเสีย แต่เราต้องการแผ่นดินคืน มันจึงทำให้เรารู้สึกทั้งดีใจและเสียใจ แต่ก็ขอให้ทหารของเราอยู่รอดปลอดภัยทุกคน
สำหรับการได้ขึ้นเนิน 677 ตนเองรอมานานแล้ว รอมาตั้งแต่เด็กจนโต จนตอนนี้อายุ 57 ปี แล้ววินาทีที่ตนเองทราบข่าว มีการปักธงชาติไทยที่เนิน 677 ตอนนั้นตนรู้สึกดีใจจนร้องไห้ เพราะกว่าจะได้มามันนานมาก หากเกิดว่า ทางการให้ขึ้นไปข้างบน ตนอยากจะไปปักธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติกับน้องๆทหาร เพราะเราคือคนไทย เรารักแผ่นดินไทย
สำหรับสถานการณ์โดยทั่วไปในคืนนี้ยังคงมีเสียงปืนใหญ่ยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะทหารแนวหน้ายังต้องพยายามผลักดันทหารกัมพูชาออกไปให้ได้มากที่สุด และมีรายงานความเคลื่อนไหวการเคลื่อนย้ายจรวด BM21 เข้ามาประชิดช่องอานม้า