ชายแดนไทย–กัมพูชาระอุเข้าวันที่ 5 เขมรเปิดฉากแต่เช้ามืด ยิงปืนใหญ่–BM21 ไทยโต้กลับ รอง ผบ.พลน้อยเขมรเจ็บสาหัส

ชายแดนไทย–กัมพูชา ระอุ วันที่ 5 ตั้งแต่เช้ามืด หลังกัมพูชา เปิดฉากยิงเข้าฝั่งไทยก่อนด้วย ปืนใหญ่–BM21 ไทยโต้กลับตามสัดส่วน เผย “นายทหารระดับผู้บังคับบัญชากัมพูชาบาดเจ็บสาหัส” จากแนวภูมะเขือ ขณะที่ช่องอานม้ายังเผชิญโดรนถล่มต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.68 กองทัพภาคที่ 2 รายงาน เหตุการณ์ประทะบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยทางฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนใหญ่ ยิงเข้ามาอย่างฝั่งไทยในหลักพื้นที่ จนถึงเวลานี้
สถานการณ์ ในพื้นที่ที่ยังคงมีการลงปะะทะอย่างหนัก จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ ช่องบก ,ช่องอานม้า,พลาญบั้งไฟ,พนมประสิทธิโส ,เขาสัตตะโสม,ห้วยตามาเรีย,ภูมะเขือ,ช่องโดนเอาว์,พลาญหิน,แปดก้อน,พื้นที่ปราสาทคนา,พื้นที่ปราสาทตาเมือน และ พื้นที่ปราสาทตาควาย
ทางกัมพูชา ยังคงใช้วิธีการตอบโต้ด้วยจรวด BM21 และปืนใหญ่ ทางฝ่ายไทยตอบโต้อย่างได้สัดส่วนเช่นกัน ทางกัมพูชายังคงใช้โดรนเข้ามาทิ้งระเบิดยังไทยอย่างต่อเนื่องทีาช่องอานม้า
ทั้งนี้มีรายงานข่าวจากทางฝั่งกัมพูชาว่า พลจัตวาพน ซารุม รองผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ 8 ( รอง.ผบ.พลน้อย.สสน.8 ) ผู้บัญชาการกองพันสนับสนุนที่ 384 ( ผบ.พัน.สสน.384 ) รับผิดชอบพื้นที่ตาซึม (ตรงข้ามช่องโดนเอาว์ติดกับภูมะเขือ) ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการโดนกระสุนปืนใหญ่ฝ่ายไทย ขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเปรียะเกตุมาลา กรุงพนมเปญ