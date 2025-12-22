(คลิป)ชาวบ้านผวาหมาหอนกลางดึก เชื่อวิญญาณทหารเขมรกลับบ้านผิดทาง

อุบลราชธานี-ชาวบ้านอำเภอน้ำยืนที่อยู่ตรงทางขึ้นช่องอานม้า ผวาเสียงหมาหอนกลางดึก เพราะสงสัยทหารเขมรที่ตายจากการสู้รบหลงทางกลับบ้านไม่ถูกฝั่ง
บรรยากาศที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเงียบสงบไม่มีเสียงปืนใหญ่ในพื้นที่ มีเพียงเสียงหมาหอนทางขึ้นลงของช่องอานม้า นายเพ็งกวน คำทู อายุ 61 ปี ชาวบ้านอำเภอน้ำยืนเล่าว่า ในการปะทะกัน ครั้งก่อนมี เหตุการณ์หมาที่บ้านทั้ง 4 ตัว มานั่งอยู่กลางถนนและหอนพร้อมกัน โดยทั้ง 4 ตัวหันหน้าไปทางช่องอานม้าที่มีการปะทะมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตจำนวนมาก
นายเพ็งกวน เล่าอีกว่าครั้งนั้นตนเชื่อว่าน่าจะเป็นผีทหารเขมรที่หาทางกลับบ้าน แต่กลับลงมาผิดทาง จึงได้บอกว่า ให้กลับไปทางเดิม ทางนี้ประเทศไทย จากนั้นหมาก็หยุดหอน ครั้งนี้ นายเพ็งกวน ได้พูดหยอกกับผู้สื่อข่าวว่าสงสัยผีเขมรน่าจะหลงทางมาอีกเหมือนรอบแรก