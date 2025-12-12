xs
อาลัย! ทหารกล้า “ส.อ.พชร” เสียชีวิตรายที่ 10 พลีชีพปกป้องอธิปไตยที่เนิน 677 ช่องอานม้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เพจ “Army Military Force" โพสต์สดุดีทหารกล้าพลีชีพเป็นรายที่ 10 ส.อ.พชร แย้มแตงอ่อน กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 2 ตำแหน่ง พนง.วิทยุสนาม พลีชีพกลางสมรภูมิช่องอานม้า เนิน 677

วันนี้ (12 ธ.ค.) เพจ “Army Military Force" โพสต์สดุดีทหารกล้าพลีชีพเป็นรายที่ 10 ส.อ.พชร แย้มแตงอ่อน กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 2 ตำแหน่ง พนง.วิทยุสนาม สังกัดกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 (รพศ.1 พัน.2) รบพิเศษป่าหวาย จังหวัดลพบุรี พลีชีพกลางสมรภูมิช่องอานม้า เนิน 677 อ.นํ้ายืน จ.อุบลราชธานี จากการถูกระเบิดของฝ่ายกัมพูชาเข้าที่ศีรษะ

เนิน 677 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ใกล้กับพื้นที่รอยต่อจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา







