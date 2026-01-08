สนามเลือกตั้งเขต 8 โคราช “ภูมิใจไทย-เพื่อไทย” บี้กันหนัก จับตาค่ายน้ำเงินหวังโค่นแชมป์เก่าเสื้อแดง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สนามเลือกตั้ง ส.ส.เขต 8 โคราช “ภูมิใจไทย” กับ “เพื่อไทย” บี้กันหนัก ชี้จับตาผู้สมัครฯ ค่ายน้ำเงินจะสามารถโค่นแชมป์เก่าจากค่ายเสื้อแดงได้หรือไม่
วันนี้ (8 ม.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนจะถึงวันเลือกตั้ง ส.ส. คือในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้สมัคร ส.ส.ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ต่างเร่งลงพื้นที่หาเสียงงัดนโยบายต่างๆ ของพรรคที่ตนสังกัดมามัดใจประชาชน อย่างเขตเลือกตั้งที่ 8 นครราชสีมา นายพีรกานต์ วิเศษจินดาวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส. หมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นักธุรกิจ ลูกชายของ นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ อดีต ส.ส.นครราชสีมา ออกหาเสียงเดินเคาะประตูบ้านตามหมู่บ้านอ้อนขอคะแนนเสียงชูนโยบายพูดแล้วทำพลัส บัตรคนจนต้องทำใหม่ คนมีรายได้น้อยต้องได้หวังชิงตำแหน่ง ส.ส. กับแชมป์เก่า จากพรรคเพื่อไทย (พท.)
ขณะที่ นายนิกร โสมกลาง ผู้สมัคร ส.ส. หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย แชมป์เก่า ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นได้คะแนนทิ้งห่างอันดับ 2 ขาดลอย ยังคงได้รับความนิยมจากชาวบ้านในพื้นที่ โดยนายนิกรขอสานงานต่อเดินเข้าหาผู้นำในหมู่บ้าน อสม. จัดสถานที่หาเสียงตามศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชูนโยบาย ยกเครื่องประเทศไทยรายได้สูงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อไทยทำได้ ประกันกำไรพืชผลการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยความรู้และเทคโนโลยี คืนที่ดินให้ประชาชน บัญชีเงินฝากเด็กแรกเกิด 3,000 บาท/ปี 15 ปี มีเงินก้อนตั้งตัว ยกเครื่อง 30 บาท ด้วย AI
โดยในเขตเลือกตั้งที่ 8 นครราชสีมา ยังถือว่าเป็นเขตที่น่าจับตาว่ากระแสของพรรคภูมิใจไทยนั้นจะสามารถโค่นแชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทยลงได้หรือไม่