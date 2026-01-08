เมืองน้ำดำจัดใหญ่! งานผู้ไทนานาชาติ หนุนท่องเที่ยวช่วงไฮซีชัน คาดเงินสะพัดหลายสิบล้าน

กาฬสินธุ์ - จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดสิม-อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมจัดใหญ่งาน “ผู้ไทนานาชาติ”
ประจำปี 2569 ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงไฮซีชันรับลมหนาว อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทดั้งเดิม คาดมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนร่วมงาน และเงินสะพัดหลายสิบล้านบาท
ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นายสิทธิโชค ศรีเจริญ นายอำเภอเขาวง พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ ผกก.สภ.เขาวง นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม นางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น นายปุณณรัตน์ วรรณวงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “ผู้ไทนานาชาติ” ประจำปี 2569 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค.นี้
การจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันรับลมหนาว ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทดั้งเดิม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีนางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ อปท. ผู้นำชุมชน และประชาชน และสื่อมวลชลทุกแขนงร่วมรับฟังการแถลงข่าว
นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญต่อการนำ “ทุนทางวัฒนธรรม” มาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม จึงได้อนุมัติโครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทดั้งเดิม ส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตระหว่างชาวผู้ไทในแต่ละจังหวัดไปจนถึงระดับนานาชาติ อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือพหุภาคีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะทำให้ จ.กาฬสินธุ์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และนำรายได้กระจายสู่ชุมชนของพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์อีกด้วย
นายสุวรรธณ์ย้ำอีกว่า จ.กาฬสินธุ์พร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หาโอกาสมาสัมผัส “วิถีผู้ไท” ที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร พบกับความตระการตาของขบวนแห่วิถีผู้ไทกว่า 11 ขบวน การแสดงแสงสีเสียงและศิลปวัฒนธรรมหมอลำอีสาน รวมถึงได้เลือกซื้อสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2569 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ คาดจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 1 แสนคนร่วมงาน และคาดว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่หลายสิบล้านบาท
ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทาง อบจ.ก็ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อหนุนเสริมในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทดั้งเดิม
ขณะที่นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม กล่าวว่า กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้น ประกอบด้วย ขบวนแห่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตผู้ไท จำนวน 11 ขบวน นิทรรศการ ซุ้มหมอเหยาตามวิถีผู้ไท การฟ้อนผู้ไท กว่า 1,000 คน การแสดง แสง สี เสียง จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และชุมชน การประกวดข้าวเหนียวเขาวง การสาธิต อาหารพื้นเมือง การประกวดร้องเพลงท้องที่ ท้องถิ่น การแสดงแบบผ้าไทย/ชุดไทยพระราชนิยม/ผ้าพื้นถิ่นผ้าโบราณ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การทำบุญตักบาตร บริเวณสันเขื่อน การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งผู้ไทนานาชาติ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทั้งนี้ คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูไทได้คงอยู่กับบุตรหลานของชาวภูไทตลอดไป
อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องการดูแลสถานที่ เรื่องการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ทั้งการรักษาความปลอดภัย และการจราจร ทางนายสิทธิโชค ศรีเจริญ นายอำเภอเขาวง อำเภอเขาวง และ พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ ผกก.สภ.เขาวง ได้บูรณาการกำลังร่วมกันทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชนจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมตลอดทั้งการจัดงาน