กาฬสินธุ์อลังการพร้อมจัดใหญ่งานดอกไม้บานกลางแสงไฟ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กาฬสินธุ์-อลังการครั้งแรก! จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอหนองกุงศรี เทศบาลตำบลหนองบัว ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดใหญ่ “งานดอกไม้บาน กลางแสงไฟ” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการท่องเที่ยวเมือง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คาดเงินสะพัดในท้องถิ่นกว่า 30 ล้านบาท
ที่สวนสาธารณะเกาะมหาราช (บริเวณทางขึ้นสะพานเทพสุดา ข้ามเขื่อนลำปาว) ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานดอกไม้บานกลางแสงไฟ (Kalasin Flowers in the Light) โดยมีนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นายประมวล กระธรรมะ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายโสภณ ถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด ร่วมเวทีเสวนาและแถลงข่าว
ทั้งนี้ มีนายคมกริช ไตรยศ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ธิติ สมศรี ผกก.สภ.หนองกุงศรี นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองกุงศรี พร้อมด้วยส่วนราชการการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าการจัดงานดอกไม้บานกลางแสงไฟ (Kalasin Flowers in the Light) กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 ที่สวนสาธารณะเกาะมหาราช เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ที่มีการบูรณาการของหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นการสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการท่องเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์สู่ความยั่งยืน ทั้งในส่วนของการสร้างเกษตรมาตรฐานสูง อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวที่หลากหลาย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นายผดุงศักดิ์กล่าวอีกว่า สำหรับงานกาฬสินธุ์ดอกไม้บานกลางแสงไฟ (Kalasin Flowers in the Light) ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะพลิกโฉมภูมิทัศน์การท่องเที่ยวของภูมิภาค ซึ่งจะได้สัมผัสกับมหัศจรรย์ดอกไม้และการออกแบบภูมิทัศน์ ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของทุ่งดอกไม้นานาพรรณกว่า 100,000 ต้น ที่ถูกรังสรรค์ผ่านการออกแบบภูมิทัศน์ระดับมืออาชีพ ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว ทั้งระบบไฟ LED แสง สี เสียงเต็มรูปแบบ ที่จะเปลี่ยนพื้นที่เกาะมหาราช ให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในพื้นที่
โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 165,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 30 ล้านบาท และที่สำคัญคือการสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่กว่า 100 ราย ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าโดยตรง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างความมั่นคงทางรายได้ในระยะยาว และเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ดำเนินงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนผ่านการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น การติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและการเลือกใช้ไฟประดับแบบ LED
"ช่วยลดการใช้พลังงานได้มาก ตั้งแต่การวางแผน การจัดการขยะไปจนถึงการบำรุงรักษาสถานที่ต่อเนื่องหลังจบงาน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่จัดงานชั่วคราวให้กลายเป็นมรดกสีเขียว และแหล่งท่องเที่ยวถาวรของจังหวัดในระยะยาว” นายผดุงศักดิ์กล่าว
อย่างไรก็ตาม งานกาฬสินธุ์ดอกไม้บานกลางแสงไฟ (Kalasin Flowers in the Light) ที่จัดขึ้นดังกล่าว อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์อันงดงามของ จ.กาฬสินธุ์ เช่น กิจกรรม Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 การแสดงวงดนตรีโปงลาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง ที่จะมาสร้างความสุขและความบันเทิงเที่ยวชมฟรีตลอด 10 วัน 10 คืน
โดยคาดหวังว่างานกาฬสินธุ์ดอกไม้บานกลางแสงไฟ (Kalasin Flowers in the Light) มิใช่เพียงเทศกาล แต่เป็นโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่วางรากฐานอนาคตของจังหวัดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ดอกไม้นานาพรรณ หลากสีสัน ที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม้ดอกเมืองหนาว ซึ่งยังจะชูช่อออกดอกให้นักท่องเที่ยว ได้มาชมความสวยงามอลังการไปอีกประมาณ 3 เดือน ก่อนที่จะร่วงโรยไปตามฤดูกาล