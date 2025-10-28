King’s Stella ชวน เจมีไนน์-โฟร์ท เนรมิตทุ่งดอกไม้กลางกรุง ในงาน “King’s Stella Feel the Bloom”

คู่ศิลปินขวัญใจเหล่าด้อมคุณหนู “เจมีไนน์–โฟร์ท” ร่วมเติมสีสันสุดอบอุ่นในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในคอลเลกชัน “King’s Stella Feel The Bloom” จาก King’s Stella แบรนด์สเปรย์ปรับอากาศรายแรกของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท คิงส์สเตลล่า กรุ๊ป จำกัด (King’s Stella Group) ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในงาน “King’s Stella Feel the Bloom” ที่ได้เนรมิตบรรยากาศทุ่งดอกไม้ 4 สไตล์กลางกรุง พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้เหล่าแฟนคลับได้ ใกล้ชิดศิลปินอย่างอบอุ่น งานนี้ไม่เพียงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความแฮปปี้จากโชว์พิเศษของศิลปิน ซึ่งปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ผสานศิลปะ ดนตรี และไลฟ์สไตล์ไว้ในประสบการณ์เดียว
เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้ว่า “ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ มีโอกาสสัมผัสความหอม ทั้งกลิ่นและสัมผัส ผ่านบรรยากาศสุดละมุนที่ถ่ายทอดความหอมราวกับอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ ไปพร้อมกับการค้นหากลิ่นที่เป็นตัวเอง ซึ่งทั้ง 4 กลิ่นของ King’s Stella Feel the Bloom คือ Blooming Sphere, Lush Around, Tropical Sunrise และ Calm Time มีความหอมที่แตกต่างกัน และโดยส่วนตัวพวกเราก็ชอบกลิ่นหอมกันอยู่แล้ว มักจะใช้ผลิตภัณฑ์สร้างกลิ่นในห้องต่าง ๆ ภายในบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี
การมาร่วมกิจกรรมของ King’s Stella ครั้งนี้ไม่ใช่แค่มาโชว์ แต่เป็นการได้อยู่กับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด ได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ บนเวทีอย่าง หอมไหน ให้ทาย และซ่อนกลิ่น พร้อมทั้งร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟัง ซึ่งทุกกิจกรรมอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมและพลังบวกที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้ เราหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุข ตลอดจนได้ค้นหากลิ่นหอมที่สะท้อนความเป็นตัวเองด้วยเช่นกัน”
ภายในงาน นอกจากความสนุกและโมเมนต์สุดอบอุ่นจากสองหนุ่มแล้ว King's Stella ยังนำเสนอความหอมในรูปแบบ Immersive Experience ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Your Scent, Your Identity" ที่เชื่อว่าทุกกลิ่นมีความหมายและสามารถสะท้อนบุคลิกของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน และอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการ Collaboration กับไทยอาร์ททิสต์ชื่อดัง "give.me.museums" ผลงานของ "ออย – คนธรัตน์ เตชะไตรศร" ที่ตีความกลิ่นหอมทุ่งดอกไม้ ออกมาเป็นผลงานศิลปะ 4 อารมณ์ ถ่ายทอดผ่านลวดลายและสีสันของแพกเกจจิ้งอย่างสร้างสรรค์ บรรยากาศภายในงานจึงเปรียบเสมือนการเดินทางสู่โลกของความรู้สึก ผ่านกลิ่น ศิลปะ ดนตรี และความทรงจำแห่งความสุข ตอกย้ำภาพลักษณ์ของคิงส์สเตลล่าในฐานะแบรนด์ที่เข้าใจผู้บริโภคทุกกลุ่ม