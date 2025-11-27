9 วิธีเด็ดจัดการความเครียดให้อยู่หมัด ตามแบบฉบับนักจิตวิทยา

1. สังเกตตนเอง
ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรามีความเครียด เรามักจะปล่อยให้ตัวเองเครียดอยู่อย่างนั้น จนไม่ได้แก้ไขและกลายเป็นโรคเครียดเรื้อรังในที่สุด ดังนั้นแล้ว ในการพิชิตความเครียดตามแบบฉบับของนักจิตวิทยา จึงแนะนำว่า เราควรสังเกตตัวเองอยู่เสมอว่า กำลังหัวร้อนกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่หรือไม่ หัวใจเต้นเร็ว
อารมณ์เหวี่ยงวีนมากผิดปกติ รับประทานข้าวได้น้อยลง ขับถ่ายยาก นอนไม่หลับ ฯลฯ อยู่หรือไม่ เพราะอาการที่ร่างกายแสดงออกเหล่านี้ เป็นสัญญาณบอกเราว่า เรากำลัง “มีความเครียด” ค่ะ เมื่อเราจับสังเกตได้เร็ว เราก็สามารถผ่อนคลายความเครียดได้เร็วเช่นกันค่ะ
2. ผ่อนคลายจิตใจ
การผ่อนคลายจิตใจตามแบบฉบับของนักจิตวิทยาเพื่อลดความเครียด สามารถทำได้ หลายรูปแบบค่ะ โดยวิธียอดนิยม คือ ควบคุมลมหายใจ “ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดอกไม้บาน” เช่นเดียวกับจิตใจเราค่ะ ถ้าเราหายใจช้าลง แต่ลึกขึ้น ร่างกายของเราก็จะได้รับออกซิเจนแบบมีคุณภาพ ทำให้ใจเย็นลง สมองปลอดโปร่ง มีสติในการคิดแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น และความเครียดก็จะสามารถลดลงได้ตามลำดับค่ะ
3. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย
เราจะสังเกตได้ง่าย ๆ เลยค่ะว่า ตามร้านกาแฟ ตามคาเฟ่ต่าง ๆ มักจะจัดบรรยากาศ ที่น่าหนีงานไปนั่งมาก มีทั้งเพลงเพราะ ๆ เครื่องดื่มละมุนลิ้น อาหารรสเลิศ และการจัดแต่งร้านด้วยสี ออกแนวอบอุ่น หรือพาสเทล ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
แต่ในเมื่อ 6 – 8 ชั่วโมงต่อวัน เราต้องนั่งทำงาน ในออฟฟิศ หนีไปนั่งคาเฟ่ หรือร้านกาแฟไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นแล้ว เราก็ลองจัดโต๊ะ หรือมุมส่วนตัวน้อย ๆ ของเราให้เป็นโซนผ่อนคลายสำหรับเราดูนะคะ ลองนำต้นไม้เล็ก ๆ มาแต่งโต๊ะดู เปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ ขณะทำงาน แต่งโต๊ะด้วยโทนเขียวพาสเทล เพื่อสร้างความเย็นตา เย็นใจ และผ่อนคลายความเครียด จากกองงาน
4. ทำกิจกรรมที่ชอบ
หลังเลิกงาน ก่อนกลับบ้านอย่างอ่อนเพลีย ลองพาตัวเองไปทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นกันดูค่ะ เช่น ไปช็อปปิ้ง ดูหนัง ฟังเพลง นั่งชิว ๆ ในคาเฟ่ ออกกำลังกาย ทานอาหารในร้านที่บรรยากาศดี ๆ หรือก่อนนอนลองเล่นเกมคลายเครียด อ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลาย การหาเวลาให้ตัวเองได้ทำกิจกรรมที่ชอบเหล่านี้ นักจิตวิทยายืนยันว่าสามารถช่วยลดความเครียดได้ดีค่ะ
5. หาสาเหตุเพื่อแก้ไข
ดังคำพระท่านว่า “ทุกข์ดับได้จากเหตุ” นั่นก็คือ การจะหาทางออกจากความทุกข์ได้ เราต้องหาให้เจอก่อนว่า ประตูทางเข้าที่ทำให้เรามาอยู่ในวังวนความทุกข์คืออะไร หากความทุกข์ หรือความเครียด ของเรามาจากงาน ทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ภาระงาน ลองปรึกษาหารือกับผู้บริหารองค์กร ในการปรับเปลี่ยน หรือโยกย้ายก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
และเติมไปในการทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะ หรือความเครียดเกิดจากครอบครัว ก็อาจลองจับมือกันไปหานักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญทางการบำบัดครอบครัว ในการหาทางออกร่วมกัน หรือความเครียดเกิดจากเรื่องเงิน ก็สามารถขอรับการปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน หรือลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนชีวิตก็สามารถช่วยได้ค่ะ แต่หากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.istrong.co/service
6. พัฒนาตัวเอง
การพัฒนาตนเอง นอกจากจะเป็นการทำให้เราเติบโตทางสติปัญญาแล้ว ยังสามารถทำให้เรา พักรบจากศึกต่าง ๆ ที่ทำให้เราเครียด เช่น งาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และยังสามารถทำให้เรา ได้ผ่อนคลายด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศ เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการรับมือกับปัญหาที่เข้ามา มีแนวทาง การวางแผนชีวิตที่สร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียดลงไปได้มากเลยค่ะ
7. มองโลกบวก
ต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกร้ายกับเรา แต่เราก็ไม่ควรซ้ำเติมด้วยการใจร้ายกับตัวเองนะคะ ซึ่งนักจิตวิทยาแนะนำว่า การมองโลกบวก หรือการหามุมที่ดีของเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นการแสดงความใจดีกับตัวเองรูปแบบหนึ่ง เพราะทำให้เรายังสามารถรู้สึกดี มีความหวัง ถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายกับเราขึ้น และการมองโลกบวกยังช่วยให้เรามีกำลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาในชีวิต ซึ่งสามารถ ทำให้ความเครียดที่มีทุเลาไปได้มากค่ะ
8. อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
ปัญหาที่หนักอก สามารถเบาลงได้เพียงแค่เราเปิดใจเล่าให้คนที่สนิทใจฟังค่ะ ถึงแม้ว่า ผู้ที่รับฟังไม่สามารถช่วยอะไรเราได้ในขณะนั้น แต่การแบ่งปันเรื่องราวให้คนที่ไว้ใจฟัง และมีคนรับฟังอย่างตั้งใจ ก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจ มีคนที่เกิดความรู้สึกร่วมไปกับเรา แต่ในกรณีที่มีความทุกข์ใจแต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟัง ก็สามารถเล่าให้นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตฟังได้นะคะ
9. ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา
ในกรณีที่ความเครียดหนักหนา และนำพาโรคต่าง ๆ มาหาเรา ทั้งโรคทางกายก็ดี หรือโรคทางใจก็ดี วิธีแก้ไขที่ดี คือ การรักษาค่ะ ทั้งรักษาโรคทางกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และรักษาความทุกข์ทางใจจากผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา ที่พร้อมจะใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีในการผ่อนคลายความเครียด และพาคุณออกจากความทุกข์ได้ค่ะ ซึ่ง iSTRONG ของเราก็มีผู้เชี่ยวชาญ ทางจิตวิทยาที่พร้อมให้บริการอยู่เสมอนะคะ
ความเครียด หากมีในระดับที่พอดีก็สามารถเป็นแรงผลักดันให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ได้ แต่ถ้ามี มากเกินไป หรือเครียดเรื้อรัง แรงผลักดันนั้นก็อาจทำให้เราตกเหวของความทุกข์ได้ หวังว่าบทความจิตวิทยา “9 วิธีเด็ดพิชิตความเครียดให้อยู่หมัด ตามแบบฉบับนักจิตวิทยา” จะสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดให้ทุกคนได้นะคะ