"จตุพร-ประภาส" โอกาสใหม่ ปราศรัยกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ประกาศปักธง ส.ส.อีสาน 4 เขต

กาฬสินธุ์ - “จตุพร บุรุษพัฒน์” หน.พรรคโอกาสใหม่ พร้อม ประภาส ยงคะวิสัย หรือ “แอสป้า” แม่ทัพภาคอีสาน และกรรมการบริหารพรรค ลุยอีสานเปิดเวทีปราศรัยกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ชูสโลแกนบริหารนำการเมือง นโยบายรัฐสวัสดิการ ปกป้องสถาบัน เดินหน้าเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
และสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ พร้อมประกาศปักธง ส.ส.ในภาคอีสานอย่างน้อย 4 เขตใน 3 จังหวัด
4 มกราคม 2569 เวลา 20.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานหน้าสำนักงาน “วิไลพร นิพัฒน์” พรรคโอกาสใหม่ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคโอกาสใหม่ ลำดับที่ 2 นายประภัสร์ จงสงวน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคโอกาสใหม่ ลำดับที่ 3 นายประภาส ยงคะวิสัย หรือ “แอสป้า” แม่ทัพภาคอีสานพรรคโอกาสใหม่ และคณะผู้บริหารพรรค ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงขอคะแนนให้กับนางวิไลพร นิพัฒน์ อดีตรองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคโอกาสใหม่ เบอร์ 4 โดยมีประชาชนร่วมรับฟังกว่า 3,000 คน ท่ามกลางกระแสตอบรับ และอบอุ่นเป็นกันเอง
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ปราศรัยชูสโลแกนพรรคโอกาสใหม่ บริหารนำการเมือง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัครพรรคโอกาสใหม่ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความพร้อม และมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ทั้งนี้ นโยบายของพรรคหลักๆ คือ รัฐสวัสดิการ ปกป้องสถาบัน เดินหน้าเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และสร้างโอกาสใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศ
นายจตุพรยังย้ำอีกว่า ในส่วนพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เขต 5 ซึ่งมีนางวิไลพร นิพัฒน์อดีตรองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ภรรยาของนายประภาส ยงคะวิสัย แม่ทัพภาคอีสานพรรคโอกาสใหม่ และ จ.ร้อยเอ็ด เขต 4 มีนางสาวสุทธิกานต์ สิทธิ์ประภากูล “นิษา” ทั้งสองคนนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทำงานในพื้นที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมาต่อเนื่อง พรรคโอกาสใหม่จึงมั่นใจว่าทั้ง 2 เขต 2 จังหวัดนี้จะสามารถปักธง ส.ส.ได้อย่างแน่นอน รวมถึงจะสามารถปักธงเก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่ จ.สกลนคร เขต 2 และเขต 3 ได้อีกด้วย
ขณะที่นายประภาส ยงคะวิสัย หรือ “แอสป้า” แม่ทัพภาคอีสานพรรคโอกาสใหม่ ยังคงปราศรัยเน้นสโลแกนหลักคือ “มีเรา ไม่มีมืด” มีวิไลพร มีพรรคโอกาสใหม่ที่ไหน มีความสว่างอยู่ที่นั่น พรรคโอกาสใหม่ และผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคไม่มีความด่างพร้อยเพราะเป็นพรรคที่ไม่ได้เสียดสีใคร หรือใส่ร้ายใคร และเป็นพรรคการเมืองที่สร้างสรรค์ มุ่งเน้นการทำงาน และสร้างประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก
นอกจากนี้ นายประภาสยังปราศรัยชูนโยบายที่โดนใจลดภาระให้ประชาชน โดยเฉพาะนโยบายใช้ไฟฟรี 300 บาท มีเราไม่มีมืด ติดโซลาร์รูฟ ครอบครัวยากจนใช้ไฟฟรีตลอดชีวิต ดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย “ท้องปุ๊บ ดื่มนมปั๊บ” ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กไทยสมองใส เป็นแพทย์ เป็นหมอทุกคน นโยบาย 1 หมู่บ้าน 1 รถเกี่ยวข้าว-สีข้าว ลดภาระลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และนโยบาย 1 อำเภอ 1 ห้างข้างถนน เพื่อให้ชุมชนมีตลาดจำหน่ายสินค้า นโยบายรัฐธรรมนูญเกษตร ข้าว กก.ละ 10 บาท มันสำปะหลัง กก.ละ 10 บาท อ้อยตันละ 2 พันบาท สร้างหอไดโนเสาร์ เป็นแลนด์มาร์กแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัด ผลักดันการจัดแข่งเจ็ต สกีโลกที่เขื่อนลำปาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งทุกนโยบายอยู่ใกล้ชิดและล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กแก่พี่น้องประชาชน
นายประภาสย้ำอีกว่า การเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ พรรคโอกาสใหม่จึงมั่นใจว่าจะสามารถปักธงเก้าอี้ ส.ส.ในภาคอีสานอย่างน้อย 4 เขต ใน 3 จังหวัด คือ จ.กาฬสินธุ์ เขต 5 นางวิไลพร นิพัฒน์, จ.ร้อยเอ็ด เขต 4 นางสาวสุทธิกานต์ สิทธิ์ประภากูล, จ.สกลนคร เขต 3 ดร.ชูพงศ์ คำจวง และ จ.สกลนคร เขต 2 ดร.นิยม เวชกามา
ด้านนางวิไลพร นิพัฒน์ อดีตรองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคโอกาสใหม่ เบอร์ 4 กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพ่อแม่พี่น้อง และประชาชนทุกคนที่ได้ให้แรงเชียร์ แรงใจ และกระแสตอบรับที่ดีและอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ วิไลพร ยืนยันว่ามีความตั้งใจ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ และกราบขอโอกาสเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เขต 5 สักครั้งในชีวิต และยืนยันอีกครั้งหากได้รับเลือกตั้งจะทำหน้าที่ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ
รายงานเพิ่มเติมระบุว่า ช่วงเวลา 16.30 น.วันเดียวกัน ก่อนเดินทางมาปราศรัยที่ จ.กาฬสินธุ์ นายจตุพร หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ พร้อมด้วยนายประภาส และกรรมการบริหารพรรคยังได้เดินทางไปปราศรัยหาเสียงช่วย “นิษา” นางสาวสุทธิกานต์ สิทธิ์ประภากูล อดีตที่ปรึกษารมช.คมนาคม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 4 ของพรรคโอกาสใหม่ ที่สนามโรงเรียนเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งนางสาวสุทธิกานต์เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง คลื่นลูกใหม่ เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมุ่งมั่นตั้งใจขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด เขต 4
ทั้งนี้ การปราศรัยได้ชูสโลแกน “ปลดล็อกคนอีสาน สร้างโอกาสใหม่” บริหารนำการเมือง ชูนโยบาย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี รักษาฟรีทุกที่ 24 ชั่วโมง ท้องปุ๊บ ดูแลปั๊บ ค่าไฟฟรีมีอยู่จริง แก้หนี้ กยศ. เปลี่ยนที่ดินเป็นทุนได้ ประชาชนปลอดภัยกวาดล้างยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ภัยออนไลน์ให้สิ้นซาก
โดยมีนายเจริญ สิทธิ์ประภากูล รองนายกอบจ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพ่อของนางสาวสุทธิกานต์ มาให้กำลังใจ และมีประชาชนจากอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการปราศรัยกว่า 3,000 คน ท่ามกลางกระแสการตอบรับที่ดีจากประชาชนชาวร้อยเอ็ด เขต 4 เช่นกัน