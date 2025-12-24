“กัณวีร์” หัวหน้าพรรคพลวัต เปิดโครงการปฐมนิเทศ ชูนโยบายขับเคลื่อนประเทศ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

วันที่ 23 ธ.ค. 68 นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพลวัต เปิดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกและว่าที่ผู้สมัคร สส. ของพรรค โดยประกาศจุดยืนและวิสัยทัศน์ของพรรคในการขับเคลื่อนการเมืองไทยให้ก้าวพ้นความหยุดนิ่ง พร้อมย้ำความพร้อมของพรรคในการลงสนามเลือกตั้งอย่างเป็นระบบ
นายกัณวีร์ กล่าวว่า จุดกำเนิดของพรรคพลวัตเกิดจากการรวมตัวของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 คน ที่ได้ทำหน้าที่ในสภาฯ มากว่า 2 ปี 6 เดือน และมองเห็นตรงกันว่าการเมืองไทยติดหล่มมานาน ขาดการปรับตัวให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ จึงตัดสินใจก่อตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อสร้าง “ความเปลี่ยนแปลงที่ลงมือทำได้จริง”
คำว่า “พลวัต” สะท้อนอุดมการณ์ของพรรคอย่างชัดเจน คือการขับเคลื่อนไปข้างหน้า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ทันต่อยุคสมัย ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง พรรคยึดหลักการประชาธิปไตย และเห็นว่าการเมืองไทยมี 2 แนวคิดหลัก คือการกระจายทุนให้ประชาชนมีรายได้ และแนวคิดรัฐสวัสดิการที่ใช้งบประมาณของรัฐ พรรคพลวัตมีจุดยืนในแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย แต่แตกต่างจากพรรคอื่นด้วยการสร้าง “เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม” เพื่อรองรับประชาชนที่อาจตกหล่นจากระบบ ทั้งด้านการกระจายทุน สวัสดิการ และการคุ้มครองสิทธิ
พรรคพลวัตจึงออกแบบนโยบายภายใต้กรอบ “6 เสาหลักด้านสิทธิและเสรีภาพ” เพื่อให้การพัฒนาประเทศไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และคุ้มครองประชาชนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
ในด้านนโยบายสำคัญ นายกัณวีร์ ระบุว่า พรรคให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา โดยมุ่งเน้นแนวทางสันติภาพ ควบคู่กับการรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน โดยเฉพาะปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำตามแนวชายแดนไทย–เมียนมา ซึ่งพรรคจะผลักดันเป็นนโยบายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ด้าน นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลวัต ด้านยุทธศาสตร์การเลือกตั้งและนโยบาย กล่าวว่า พรรคพลวัตในฐานะพรรคการเมืองเกิดใหม่ มีความพร้อมในการส่งผู้สมัคร สส. เขต ครอบคลุม 25 จังหวัด รวม 90 เขต โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถส่งผู้สมัครได้ถึง 28 เขต รวมถึงพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และจังหวัดชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พรรคมีศักยภาพในการปักธงทางการเมือง
แกนนำพรรคทั้ง 3 คน เคยทำงานร่วมกันในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 มีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพรรค และยืนยันว่าพรรคพลวัตเป็นพรรคของ “นักปฏิบัติ” ที่พร้อมขับเคลื่อนและลงมือทำจริง โดยเชื่อว่าด้วยทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและชนะใจประชาชนได้ ผลสำรวจความคิดเห็นที่พบว่าประชาชนกว่า 40% ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใด พรรคพลวัตจึงตั้งเป้าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าว
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2568 จะมีการจับสลากหมายเลขผู้สมัครในจังหวัดนนทบุรี โดยตนมั่นใจจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องว่า พรรคพลวัตจะสามารถคว้าที่นั่ง สส. ในจังหวัดนนทบุรีได้อย่างน้อย 3 เขต
ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ประธานฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย พรรคพลวัต กล่าวว่า พรรคให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก โดยมองว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่มักมีโครงสร้างที่เทอะทะ ขาดความคล่องตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พรรคพลวัตจึงเน้นการต่อยอด “ทุนของชุมชน” ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
พรรคพลวัตจะผลักดันการเพิ่มทักษะอนาคตให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็น Digital Marketing การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ ที่ควรได้รับสวัสดิการ ระบบประกันสังคม และการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและเติบโตไปพร้อมกับประเทศ