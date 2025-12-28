“จตุพร” หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ลงพื้นที่หัวหิน ช่วย “ศิรพันธ์” หาเสียง สส.ประจวบฯ เขต 2

ประจวบคีรีขันธ์ - จตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ควง นพ.ทศพร เสรีรักษ์ แคนดิเดตนายกฯ ลำดับ 2 ลงพื้นที่หัวหิน ช่วยลูกพรรคหาเสียงคึกคัก ดันอดีตนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ลาเก้าอี้ท้องถิ่นสู่สนาม สส. ชูแนวคิด “ส่งคนหัวหินเข้าสภาฯ”
วันนี้ (28 ธ.ค.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2 และคณะผู้บริหารพรรค ลงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียง ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีประชาชนและกองเชียร์ร่วมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคโอกาสใหม่ ส่งผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จำนวน 1 ราย ใน เขตเลือกตั้งที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี (ยกเว้นตำบลปากน้ำปราณ) ได้แก่ นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ในนามพรรคโอกาสใหม่ โดยมีประชาชนร่วมมอบดอกไม้และคล้องพวงมาลัยให้กำลังใจอย่างอบอุ่น
นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินคนแรก และล่าสุดดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหัวหิน ก่อนตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง เพื่ออาสาลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต ด้วยความตั้งใจเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่หัวหินและปราณบุรี เพื่อผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิต กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นศักยภาพหลักของพื้นที่
โดยชูนโยบายและแนวคิด “ส่งคนหัวหินเข้าสภาฯ ส่งคนทำงาน ได้คนทำงาน” พร้อมย้ำความเป็นคนหัวหินโดยกำเนิด ที่อุทิศตนทำงานเพื่อท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกีฬาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
สำหรับกลยุทธ์การหาเสียง นายศิรพันธ์ ยังคงใช้วิธีเดินพบปะประชาชนแบบเข้าถึงพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้มาตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ทำให้รับรู้และเข้าใจปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง
ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ กล่าวว่า นายศิรพันธ์เป็นผู้สมัครที่มีความพร้อมสูง จากประสบการณ์บริหารท้องถิ่น หลังจากการจับสลากหมายเลขผู้สมัครแล้ว ตนและผู้บริหารพรรคได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงทั้งในนามพรรคและผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ พรรคโอกาสใหม่ ส่งผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตครบทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และส่งผู้สมัครในต่างจังหวัดกว่า 20 จังหวัด โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมชูนโยบายหลัก ได้แก่ รัฐสวัสดิการ ปกป้องสถาบัน เดินหน้าเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ