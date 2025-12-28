“โอกาสใหม่” เสนอ 3 ขุนพล ชิงนายกฯ ผสมเทคโนแครต–นักการเมือง

พรรคโอกาสใหม่ หมายเลข 44 สร้างความเคลื่อนไหวบนเวทีการเมือง ด้วยการยื่นเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจำนวน 3 คน ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง สะท้อนยุทธศาสตร์พรรคที่ต้องการผสาน “ประสบการณ์รัฐ” เข้ากับ “การเมืองภาคปฏิบัติ” เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารประเทศ
รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคฯ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ข้าราชการระดับสูงที่คร่ำหวอดในระบบราชการมาอย่างยาวนาน มีภาพลักษณ์ด้านการบริหารเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนงานภาครัฐ
นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ ผู้มีบทบาททั้งในสนามการเมืองและด้านสาธารณสุข ถือเป็นตัวแทนของนักการเมืองที่เชื่อมโยงปัญหาปากท้องประชาชนกับนโยบายสาธารณะ
และ นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์ตรงในการบริหารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ สะท้อนแนวคิดของพรรคที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และการปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
การจัดวางแคนดิเดตทั้ง 3 คน ถูกมองว่าเป็นการผสมผสาน “เทคโนแครต–นักการเมือง–นักบริหาร” เพื่อรองรับโจทย์ประเทศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบราชการ และการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด
โดยการเสนอรายชื่อครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการเข้ามาบริหารประเทศ หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน โดยหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ย้ำว่าพรรคต้องการเป็น “โอกาสใหม่ของประเทศ” ท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นและทางเลือกที่หลากหลายในสนามเลือกตั้งครั้งนี้