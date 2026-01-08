“แรมโบ้อีสาน” มาแล้ว! แฉเขต 10 โคราช เตรียมทุ่มซื้อเสียงรอบแรกหัวละ 1,000 ซัดนายทุนลอบนำเข้า “มันฯ เขมร” ทำราคาตกต่ำ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - "แรมโบ้อีสาน" มาแล้ว แฉเขตเลือกตั้งที่ 10 โคราช มีผู้สมัคร ส.ส.บางรายเตรียมทุ่มซื้อเสียงรอบแรกหัวละ 1,000 บาท พร้อมซัดผู้ประกอบการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากเขมรราคาถูกมาสวมมันฯ ไทย ส่งผลให้ราคามันฯ ของเกษตรไทยตกต่ำและถูกนายทุนกดราคา อ้อนขอโอกาสเข้าสภาฯ ไปแก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ และที่ดินทำกินราษฎร
วันนี้ (8 ม.ค. 69) นายเสกสกล หรือ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ “แรมโบ้อีสาน” ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา หมายเลข 5 พรรคโอกาสใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากการลงพื้นที่พบกับพี่น้องประชาชนและผู้นำท้องที่ในเขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 ตำบล ได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง และสิ่งที่ชาวบ้านอยากให้แก้ปัญหามากที่สุด คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็นอ้อย ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ที่ตกต่ำทุกปีๆ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ต้องประสบปัญหาขาดทุน
โดยเฉพาะมันสำปะหลัง ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากมีผู้ประกอบการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังราคาถูกจากประเทศกัมพูชา แล้วนำมาสวมสิทธิ์มันสำปะหลังของไทย ส่งผลให้มันสำปะหลังไทยขายไม่ได้ราคา และถูกพ่อค้านายทุนกดราคาอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่ชาวบ้านอยากให้มีการแก้ไข ทั้งเรื่องปัญหาช้างป่าทับลานออกมากินและทำลายพืชไร่ของชาวบ้าน รวมถึงปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับที่ทำกินของชาวบ้าน ซึ่งตนก็ขออาสาเข้าไปแก้ปัญหาทั้ง 3 เรื่องนี้ให้ หากประชาชนชาวเขตเลือกตั้งที่ 10 ให้โอกาสเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎร
นอกจากนี้ ตนได้รับทราบจากพี่น้องประชาชนว่ามีผู้สมัครฯ บางคนเตรียมใช้เงินซื้อเสียงจากชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว หัวละ 1,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง เพราะถ้าผู้สมัคร ส.ส.ลงทุนใช้เงินซื้อเสียงมหาศาลแบบนี้ ถ้าประชาชนเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎร ก็จะเข้าไปถอนทุนคืนอย่างแน่นอน จึงฝากให้พี่น้องประชาชนในเขต 10 คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนจะเลือก ส.ส.ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ "ผมขอโอกาสจากพี่น้องชาวโคราชอีกสักครั้ง ผมจะอาสาเป็นผู้แทนฯ ท่าน เข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง พูดแล้วต้องปฏิบัติทันที ไม่ใช่แค่พูดเฉพาะตอนมาหาเสียง"
นายเสกสกลกล่าวอีกว่า ผลงานที่ผ่านมาที่ตนทำสำเร็จเกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่ 10 คือ การไปของบประมาณจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม สมัยนั้น มาก่อสร้างถนน 4 เลนจากอำเภอโชคชัย-ครบุรี จนทำให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมถนนสายนี้มีเพียง 2 เลนเท่านั้น นอกจากนี้ ตนยังเข้าไปเป็นคณะทำงานของ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาทั้งเรื่องช้างป่าที่ออกหากินนอกพื้นที่ ผลักดันให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ สร้างแหล่งอาหารในป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกมาหากินนอกพื้นที่
ตลอดจนในสมัยที่ตนทำงานในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติ ครม.ให้มีการแก้ปัญหาเรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ทำกินของราษฎรด้วยการจัดทำ วัน แมป (one map) คือ บูรณาการกำหนดแผนที่แนวเขตอุทยานใหม่ ส่วนไหนที่ไปทับที่ทำกินของชาวบ้านและไม่ใช่ป่าอุดมสมบูรณ์ ก็ให้ชาวบ้านพิสูจน์สิทธิ์แล้วกันออก เพื่อให้เขาได้มีที่ดินทำมาหากินเลี้ยงชีพ ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่า เรื่องมันไปติดอยู่ตรงไหน ทั้งๆ ที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีไปแล้ว ตนจะขอโอกาสเข้าไปแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ถ้าประชาชนเขต 10 นครราชสีมา เลือก เสกสกล หรือสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หมายเลข 5 และเลือกพรรคโอกาสใหม่ หมายเลข 44 เข้าสู่สภาฯ นายเสกสกล กล่าวในตอนท้าย