ตลาดสระบุรีคึกคัก! “สมศักดิ์–อนุชา” นำทีมเพื่อไทยลุยหาเสียง ชูนโยบายเกษตร–แก้หนี้นอกระบบ ดันรายได้เกษตรกรยั่งยืน

“สมศักดิ์–อนุชา” พาผู้สมัครเพื่อไทยสระบุรีคึกคัก ปลื้มพ่อค้าแม่ค้าหนุนนโยบายเกษตร แก้หนี้นอกระบบ ชี้ปราบวัวเถื่อนต้องขึ้นทะเบียนสัตว์ ป้องกันเนื้อแช่แข็ง ส่งเสริมกีฬาสัตว์ ย้ำเพื่อไทยทำได้จริง นำร่องเลี้ยงวัวสำเร็จ ลูกหลานจับเงินแสน เงินล้าน
วันนี้( 7 ม.ค. 69) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายทวีจิตร พัฒน์ชนะ ผู้สมัคร สส.สระบุรี เขต 1 เบอร์ 9 นายสมบัติ อำนาคะ ผู้สมัคร สส.สระบุรี เขต 2 เบอร์ 8 และ น.ส.สิริพัชระ จึงธีรพานิช ผู้สมัคร สส.สระบุรี เขต 3 เบอร์ 8 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดตาลทอง ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
นายสมศักดิ์และคณะได้เดินทักทายประชาชน แนะนำผู้สมัคร สส.สระบุรีของพรรคเพื่อไทย พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ โดยนายสมศักดิ์เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่พ่อค้าแม่ค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี และชื่นชมนโยบายพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะนโยบายด้านการเกษตรและการแก้หนี้นอกระบบ ที่ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากและการค้าขายในตลาดมีความคึกคัก พร้อมขอให้ประชาชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 และผู้สมัครในพื้นที่ เพื่อเข้าไปผลักดันนโยบายแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
จากนั้นคณะได้ปราศรัยย่อยที่ตลาดนัดมารวย อำเภอแก่งคอย นายสมศักดิ์กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการมารับฟังปัญหาโดยตรง โดยเฉพาะปัญหา “วัวเถื่อน” ซึ่งหากไม่เข้าใจเกษตรกรจะทำให้การปราบปรามไม่เกิดผล แนวทางแก้ไขต้องขึ้นทะเบียนสัตว์ให้ถูกต้อง ป้องกันการนำเข้าเนื้อวัวแช่แข็งจากต่างประเทศ และส่งเสริม “กีฬาสัตว์” เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
ด้านนายอนุชากล่าวว่า ตนทำงานใกล้ชิดเกษตรกรมายาวนาน เข้าใจปัญหาของพี่น้องในพื้นที่ และยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ที่จับต้องได้ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับนายสมศักดิ์นำร่องส่งเสริมการเลี้ยงวัวจนประสบความสำเร็จเกือบ 100% จากเริ่มต้นเพียง 2 ตัว ภายใน 6 ปี เพิ่มเป็นกว่า 40 ตัว สามารถสร้างรายได้ถึงหลักล้าน เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรมีโอกาส “จับเงินแสน–เงินล้าน” ไม่ต้องเป็นเพียงแรงงานรับจ้าง
ขณะที่ น.ส.ณัฐธิดา ระบุว่า พรรคเพื่อไทยมุ่งเน้นเศรษฐกิจปากท้องตั้งแต่ฐานราก โดยมีนโยบายประกันกำไรพืชผลเกษตร 30% เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน ลดความเสี่ยงจากต้นทุนที่ควบคุมยาก พร้อมช่วยเรื่องปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์คุณภาพ รวมถึงนโยบายปราบสแกมเมอร์ด้วยการยึดทรัพย์คืนผู้เสียหาย และเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสยาเสพติดโดยไม่เปิดเผยตัวตน พร้อมรางวัลนำจับ
นายสมบัติกล่าวเสริมว่า พร้อมเป็นตัวแทนประชาชนประสานงานกับพรรคและรัฐมนตรี เพื่อนำปัญหาไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
ต่อมา นายสมศักดิ์และคณะได้ลงพื้นที่ตลาดผึ้งรวง ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีประชาชนเข้ามาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปจำนวนมาก นายสมศักดิ์ระบุว่า พ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจนโยบายแก้หนี้นอกระบบของพรรคเพื่อไทย ซึ่งจะปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อปิดหนี้นอกระบบรายละ 50,000 บาท ช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากวงจรหนี้ พร้อมย้ำขอคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 และผู้สมัครในพื้นที่ เพื่อเข้าไปผลักดันนโยบายให้เกิดผลจริงในชีวิตประชาชน