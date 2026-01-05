เพื่อไทยเริ่มออนทัวร์อีสาน ประเดิมที่ร้อยเอ็ด 'ณัฐวุฒิ-จิราพร' ลั่นกลองรบ ปราศรัยไล่งูเห่า-ทวงคืนศักดิ์ศรี 8 ก.พ.เลือกทั้งคนทั้งพรรค

เพื่อไทยออกสตาร์ทออนทัวร์อีสาน ประเดิมร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์-ขอนแก่น 'ณัฐวุฒิ-จิราพร' ลั่นกลองรบ ปราศรัยไล่งูเห่า-ทวงคืนศักดิ์ศรีคนร้อยเอ็ด 8 ก.พ.เลือก สส.เพื่อไทย 8 เขต อ้อนเลือกทั้งคนทั้งพรรคเป็นอันดับ 1 ได้ 'นายกฯ ยศชนัน' ย้ำเพื่อไทยไม่มีโหวตให้พรรคอื่น
วันที่ 5 ม.ค. 2569 เวลา 08.30 น. บรรยากาศการปราศรัยหาเสียงที่โรงเรียนเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย พร้อมอดีต สส.ร้อยเอ็ด และทีมหาเสียงพรรคเพื่อไทย ร่วมกันปราศรัยหาเสียงช่วย ผู้ว่าจ่อย-นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้สมัคร สส.เบอร์ 4 เขต 4 ท่ามกลางมวลชนที่มาฟังการปราศรัยจากหลายอำเภอนับหมื่นคน
โดยการออนทัวร์ปราศรัย ระหว่างวันที่ 5-6 ม.ค. 2569 ทีมพรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปยัง 3 จังหวัดในภาคอีสาน ประกอบไปด้วย 'ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์-ขอนแก่น'
'ร้อยเอ็ด เขต 4 กระหึ่ม ณัฐวุฒิ-จิราพร ขอแต้มไล่งูเห่า'
โดยเวทีที่ 1 นายณัฐวุฒิ เริ่มต้นการปราศรัยด้วยการทักทายมวลชนเป็นภาษาอีสาน 'สุขขีหมั่น เสมอมันเครือเก่า คิดฮอดหมู่เฮาทุกคนเด้อพี่น้อง' เรียกเสียงเฮจากกองเชียร์ก่อนย้ำถึงภารกิจของวันนี้ว่า การเลือกตั้งคราวนี้ที่ จ.ร้อยเอ็ด มีความพิเศษ
"เลือกตั้ง ปี 66 ผมเคยมาหาเสียงที่ร้อยเอ็ดเพื่อช่วยคนเก่าเขตนี้ แต่วันนี้ผู้สมัครคนนั้นได้เลื้อยจากพวกเราไป หรือที่เขาเรียกว่างูเห่า" นายณัฐวุฒิ กล่าวท่ามกลางเสียงปรบมือจากมวลชน
เมื่อเขาได้จากไปก็มีคนใหม่เข้ามาคือนายศุภศิษย์ เบอร์ 4 ซึ่งไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นลูกในบ้านเป็นหลานในถิ่น เป็นลูกหลานคนร้อยเอ็ด ต่อสู้ไต่เต้าจนเป็นผู้ว่าราชการหลายจังหวัด จึงอยากขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนกาผู้สมัครเบอร์ 4 และเลือกพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9
"พรรคเพื่อไทยเราสู้กันมานาน ไม่เคยถอย ยืนหยัดรับใช้ประชาชน แม้ถูกปฏิวัติ ถูกปลดนายกฯ มา 6 คน แต่ทุกครั้งที่เราล้มคือล้มบนตักประชาชน เพราะเขาจำได้ว่าพรรคนี้ทำอะไรเพื่อประชาชน ทั้งโครงการ 30 บาท โอทอป กองทุนหมู่บ้าน"
ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย กล่าวอีกว่าปัจจุบันหลายคนเป็นหนี้ พรรคเพื่อไทยมีแพ็กเกจนโยบายที่จะล้างหนี้ประชาชน ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ หรือล้างหนี้วัยเกษียณ
นอกจากล้างหนี้ หากเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลค่าไฟไม่เกิน 3.70 บาทต่อหน่วย และภายใน 3 เดือนแรก จะทำหวยเกษียณ ที่เป็นการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุน และยังได้ลุ้นรางวัลทุก 5 โมงเย็นวันศุกร์
นอกจากนี้ยังมีนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่จะช่วยลดภาระลูกหลานของชาวร้อยเอ็ดที่เข้าไปทำงานหรือร่ำเรียนใน กทม.
สำหรับพี่น้องคนร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทยยังมีนโยบายดีๆ ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวร้อยเอ็ด เพื่อไทยมีโครงการประกันกำไรสินค้าเกษตร 30 % ขณะที่การพักหนี้จะมีการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี จะทำให้พี่น้องเขต 4 อยู่ดีกินดีได้อีกครั้ง
ขณะที่นางสาวจิราพร สินธุไพร ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 5 เบอร์ 6 ในฐานะผู้ร่วมปราศรัย กล่าวกับมวลชนว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยมาขอคะแนนเสียงให้นายศุภศิษย์ ที่ผ่านมาชาวร้อยเอ็ด ได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยจนถึงพรรคเพื่อไทย
"วันนี้มีหลายคนออกจากพรรค แต่จุดยืนอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยยังหนักแน่นเช่นเดิม เราได้คัดสรรผู้มีประสบการณ์มาดูแลชาวร้อยเอ็ด เขต 4 ยืนยันว่านายศุภศิษย์จะทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงเพื่อประชาชน" นางสาวจิราพร กล่าว
อย่างไรก็ตามการเมืองที่ผ่านมามันผิดปกติ เพราะรัฐบาลภูมิใจไทยที่เกิดจาก MOA กับพรรคประชาชน กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฝ่ายค้ำ และพรรคภูมิใจไทยยังมีพฤติกรรมขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญ
ต้องเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลง MOA แต่สิ่งที่ประชาชนได้คือคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยหยุดชะงัก และมีการโยกย้ายข้าราชการ จนทำให้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการย้ายเพื่อเอื้อเลือกตั้งหรือไม่
ขณะเดียวกันความอยุติธรรมได้เกิดกับนายกฯ ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีหลายคดีที่ตามมา จึงอยากให้ทุกคนส่งเสียงเป็นกำลังใจให้ถึงนายกฯ ดร.ทักษิณ
"เสียงของพี่น้องร้อยเอ็ด เขต 4 จะชี้ชะตาประเทศไทย ต้องกาพรรคเพื่อไทยทั้งสองใบนะพี่น้อง 8 ก.พ.นี้ อย่าแบ่งปันใจให้ ใคร ต้องทวงคืนศักดิ์ศรีพี่น้องร้อยเอ็ดบ้านเรา เพื่อให้ประเทศไทยมีนายกฯ ชื่อ ยศชนัน" นางสาวจิราพร กล่าว
'ปลุกเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค ส่งฉลาด ขามช่วงเป็น สส. สมัยที่ 10'
จากนั้นเวลา 10.30 น. ทีมเพื่อไทยเดินทางไปยังเวทีที่ 2 ที่ดอนปู่ตา อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด มีนายฉลาด ขามช่วง อดีต สส. 9 สมัย เป็นผู้สมัคร สส. เบอร์ 5 เขต 2 โดยมีประชาชนมารอฟังปราศรัยเรือนหมื่นคน
นายณัฐวุฒิ ปราศรัยว่า 8 ก.พ.นี้ พรรคเพื่อไทยส่งนายฉลาด ขามช่วง ขวัญใจชาวร้อยเอ็ดคนเดิม ในการเลือกตั้งเขต 2 มีบางพรรคหาเสียงโจมตีนายฉลาด ว่าอยู่มานานตั้ง 9 สมัย ก็ที่ได้มาเป็น สส.ก็เพราะฉลาดไงไม่ได้โง่ เขามีผลงานในหลายเรื่อง และยังเคยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ด
"นายฉลาดอยู่มา 9 สมัย กล่าวหาโจมตีกันจัง แต่แม่ลูกลงสมัครยังกล้าทำกัน" ณัฐวุฒิ กล่าว
ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย เสริมว่านี่คือพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอดทั้งการพัฒนาพื้นที่หรือแก้ปัญหายาเสพติด จึงขอโอกาสจากพี่น้องร้อยเอ็ดเขต 2 อีกครั้ง ในการส่งนายฉลาด ขามช่วง เป็น สส.สมัยที่ 10
'ณัฐวุฒิ ให้คำมั่นคนร้อยเอ็ด เลือกเพื่อไทยเป็นที่หนึ่ง ได้นายกฯ ชื่อ ยศชนัน'
จากนั้นเวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เวที 3 เขต 3 มีนายแทนรัฐ สุจารี เป็นผู้สมัคร สส.เบอร์ 5 มีประชาชนมาร่วมรับฟังปราศรัยร่วมหมื่นคน
นายณัฐวุฒิ ได้เปิดฉากปราศรัยว่ามาจังหวัดร้อยเอ็ดไม่เคยผิดหวัง เลือกตั้งทุกครั้งได้รับการโอบอุ้มอย่างท่วมท้น สำหรับผู้แทนเขตนี้ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแทนรัฐ และวันนี้เขาได้อาสามาลงแทนพ่อ ผมมั่นใจว่าหากนายแทนรัฐได้ทำหน้าที่ในสภาฯ ไม่เกิน 2 สมัย ได้เป็นรัฐมนตรีแน่นอน
"พี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ไม่ได้มาเพราะการซื้อเสียง แต่ใช้ผลงานซื้อใจประชาชน" ณัฐวุฒิ กล่าว
เมื่อเช้าตนดูข่าว เห็นคนพูดใส่เสื้อสีส้มว่ามีเราไม่มีเทา ชี้หน้าว่าพรรคนั้นพรรคนี้เทา แต่ไปทำ MOA ไปยกบ้านยกเมืองให้เขา พวกตนก็เตือนประชาชนก็เตือนแต่ยังไปยกมือให้ จนคดีฮั้ว สว.ไม่เดิน คดีเขากระโดงไม่ไป และแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้
"เอากันชัดๆตรงนี้ต่อหน้าคนร้อยเอ็ดเลยครับ เลือกตั้งรอบนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ 1 นโยบายพรรคเพื่อไทยต้องเป็นหลัก และนายกฯ ต้องชื่อ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ไม่มีไปโหวตให้พรรคอื่น"
โดยพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าเสียงประชาชนไม่มีสีเทา เพราะเสียงพี่น้องประชาชนคือพลังบริสุทธิ์ การไปชี้หน้าคนนั้นคนนี้เทา แต่ผู้สมัคร สส.ในพรรคโดนจับอันนั้นเรียกว่ายิ่งกว่าเทา
นายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าการเมืองปัจจุบันมีสามก๊ก มีสีแดง,สีส้ม,สีน้ำเงิน "วันนี้สีน้ำเงินถูกหวย ได้ สส. 70 คน แต่ได้เป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งนายกฯ เพราะพรรคอันดับ 1 ไปยกมือให้เขา ไปออกนโยบาย คนละครึ่งๆ จนเขาอยู่สองเดือนครึ่งเลยประกาศยุบสภาฯ"
ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย ยังกล่าวว่าตอนนี้มาบอกคนอื่นเทา แล้วตอนยกมือให้เขาเป็นรัฐบาลทำไมไม่รู้ ก่อนพูดติดตลกเป็นภาษาอีสานว่า 'อิหยังวะ'
"วันนี้เขาเปิดตัวรัฐมนตรี แต่วันก่อนตำรวจไปเปิดตัวผู้สมัครสีเทาในพรรค ก็แปลกดี" ณัฐวุฒิกล่าว
ณัฐวุฒิ กล่าวกับมวลชนว่าวันนี้อยากให้พี่น้องร้อยเอ็ดเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบให้ได้นายกฯ ชื่อ ศ.ดร ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ มาบริหารประเทศ
หลายคนสบประมาทว่าเป็นคนของตระกูลชินวัตร แต่ที่ผ่านมาชายผู้นี้เคยเป็นอาจารย์ เป็นนักวิจัย เขาเดินมาด้วยความสามารถ ไม่ได้เดินมาได้เพราะตระกูลชินวัตร และพรรคเพื่อไทยชัดเจนว่าจะยกมือให้ ศ.ดร.ยศชนัน เป็นนายกฯ ดังนั้นต้องเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค" นายณัฐวุฒิ กล่าว
นอกจากนี้นายณัฐวุฒิ ปราศรัยเพิ่มเติมว่า นายกฯ ดร.ทักษิณ ชินวัตร , นายกฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์, นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน, นายกฯ แพทองธาร ชินวัตร ได้ฝากความคิดถึงมาคาราวะพี่น้องร้อยเอ็ด แม้ว่าหลายคนจะถูกกระทำต่างกรรมต่างวาระ แต่ทุกคนยังอยู่กับพี่น้องประชาชน
"วันนี้นายกฯ ทักษิณ ถูกเอาไปขัง ถูกยึดทรัพย์หลายหมื่นล้าน และไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่ มีคนถามผมว่าวันนี้นายกฯทักษิณอยู่ในคุก นายกฯเศรษฐาถูกปลด นายกฯ แพทองธารถูกปลด ทำไมณัฐวุฒิถึงไม่ย้ายไปที่อื่น
ที่นี้มันบ้านผม ผมไม่เคยทิ้งคนที่เคยสู้มาด้วยกัน ผมทำไม่ได้ ผมยืนยันกับพี่น้องร้อยเอ็ดว่าผมจะอยู่ตรงนี้ สู้กับพรรคเพื่อไทยตลอดไป"
สำหรับการเลือกตั้งที่ จ.ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยได้ส่ง ผู้สมัคร สส.ครบทั้ง 8 เขต ประกอบไปด้วย
นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ เขต 1 เบอร์ 4, นายฉลาด ขามช่วง เขต 2 เบอร์ 4, นายแทนรัฐ สุจารี เขต 3 เบอร์ 5, นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เขต 4 เบอร์ 4
นางสาวจิราพร สินธุไพร เขต 5 เบอร์ 6, นายทองลี มีหินกอง เขต 6 เบอร์ 4, นางนวรัตน์ พาโคกทม เขต 7 เบอร์ 3, นางสาวชญาภา สินธุไพร เขต 8 เบอร์ 6
ขณะที่ทีมร่วมทัวร์ปราศรัย 3 จังหวัดอีสาน ประกอบไปด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกฯ , นางสาวจิราพร สินธุไพร ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 5 , นางสาวชญาภา สินธุไพร ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 8 , นายมังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ , นางสาวขัตติยา สวัสดิผล ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ , นางธงธรรม เวชยชัย ผู้สมัคร สส.แบบบัญชี