เขต10โคราชเดือดปุด! "แรมโบ้อีสาน"หวนคืนสนามเลือกตั้ง เปิดศึกใหญ่ชิงส.ส.กับแชมป์เก่า “พท.” -“บุญจง”ค่ายน้ำเงิน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- "แรมโบ้อีสาน" เสกสกล อัตถาวงศ์ หวนคืนสนามเลือกตั้ง สวมเสื้อพรรคโอกาสใหม่ ลงสู้ศึกชิงเก้าอี้ ส.ส.โคราชเขต 10 กางแผนแก้ปัญหาราคามันฯตกต่ำ-อุทยานทับลานทับที่ดินทำกินชาวบ้าน ส่งผลเขต 10 โคราชเดือดหนัก "แรมโบ้อีสาน" เปิดศึกใหญ่ชิงเก้าอี้กับ ส.ส.แชมป์เก่า “เพื่อไทย” บ้านใหญ่โรงแป้งมัน รวมทั้ง “บุญจง” อดีตส.ส.หลายสมัย ค่ายน้ำเงิน “ภท.” บ้านใหญ่ชิดชอบ และ ลูกสาว อดีตผู้การฯ จาก “ปชน.”
วันนี้ ( 25 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนามเลือกตั้ง ส.ส. จ.นครราชสีมา มีทั้งหมด 16 เขต เลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 16 คน รองจากกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมัยที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย (พท.) จากการนำของบ้านใหญ่โรงแป้งมันเอี่ยมเฮง กวาดเก้าอี้ ส.ส.ไป 12 ที่นั่ง พรรคก้าวไกล (พรรคประชาชน) ได้ 3 ที่นั่ง และ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 1 ที่นั่ง
การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่จะถึงนี้ เขตเลือกตั้งที่ถูกจับตาว่า จะมีการแข่งขันที่ดุเดือด คือ เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย อ.โชคชัย , อ.ครบุรี (ยกเว้น ต. มาบตะโกเอน ต.ลำเพียก ต.โคกกระชาย ต.ตะแบกบาน และ ต.สระว่านพระยา) อ.เฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้น ต.หนองงูเหลือม ต.พระพุทธ และ ต.หนองยาง) ซึ่งเดิมมี นายอภิชา เลิศพชรกมล หรือ “ส.ส.ปื๊ด” จากพรรคเพื่อไทย เป็น ส.ส.แชมป์เก่า ซึ่งอภิชาอยู่ในสังกัดบ้านใหญ่โรงแป้งมันเอี่ยมเฮง ปัจจุบัน "สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล"ลูกสาว นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นแม่ทัพใหญ่ ซึ่งเขตนี้ อภิชา ต้องสู้กับคู่ปรับเก่า “บุญจง วงศ์ไตรรัตน์” อดีต รมช.มหาดไทย จาก พรรคภูมิใจไทย
แต่ล่าสุด สนามเลือกตั้งเขตนี้ ส่อว่าจะดุเดือดยิ่งขึ้น เมื่อ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ชื่อเดิม “สุภรณ์” หรือ “แรมโบ้อีสาน” ไปสวมเสื้อพรรคโอกาสใหม่ ที่มี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคฯ และ นายธงชัย ลืออดุลย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นเลขาธิการพรรค
นายเสกสกล เปิดเผยว่า ตนอาสามาขอรับใช้ประชาชนชาวโคราชในเขตเลือกตั้งที่ 10 และไม่ได้หวั่นไหวว่า ใครจะเป็นคู่แข่ง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน ที่ผ่านมา ตนได้สร้างผลงาน โดยการผลักดันงบประมาณสร้างถนน 4 เลน จากอ.โชคชัย ไป อ. เสิงสาง สมัย นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ เป็น รมว.คมนาคม และเป็นผู้ผลักดันและร่วมแก้ปัญหาแนวเขตที่อุทยานแห่งชาติทับลานทับที่ดินทำกินของประชาชน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็นราคามันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข ตนจึงขออาสาเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรแก้ปัญหาเรื่องนี้
รวมถึงปัญหาช้างป่าทับลานไม่มีอาหารในป่า จึงออกมากัดกินและทำลายพืชไร่ของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับแนวเขตอุทยานฯ ซึ่งที่ผ่านมา ตนเป็นที่ปรึกษาและคณะทำงาน ของ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้ผลักดันให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แก้ปัญหาด้วยการสร้างแหล่งอาหารในป่าให้ช้างได้กิน จะได้ไม่ออกมารบกวนพืชผลของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้ผลระดับหนึ่งแต่ก็ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จึงขอโอกาสเข้าไปรับใช้แก้ปัญหาให้กับชาวโคราชบ้านเกิด นายเสกสกล กล่าว
สำหรับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย
1.นายอภิชา เลิศพชรกมล อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย แชมป์เก่า อยู่ในสังกัดบ้านใหญ่ โรงแป้งมันเอี่ยมเฮง ของ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล และนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และนางสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
2.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย จากพรรคภูมิใจไทย และ อดีต ส.ส.ในเขตนี้หลายสมัย สังกัด นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
3.นายเสกสกล หรือ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ แรมโบ้อีสาน จะสวมเสื้อพรรคโอกาสใหม่ อยู่ในสังกัดของนายจตุพร บุรุษ 4.นางสาวดวงทิพย์ ปานรักษา จากพรรคประชาชน เป็นบุตรสาว พล.ต.ต.ชัยเดช ปานรักษา อดีต ผบก.จว.บุรีรัมย์ ถือเป็นเขตเลือกตั้งที่หลายคนเชื่อว่าจะสู้กันดุเดือดแน่นอน