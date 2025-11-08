ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “ซาเมต” ช็อกโลกโค่น “โรมัน” ขึ้นแท่นราชัน ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นยักษ์คนแรก

รูดม่านจบลงแบบสวยงาม สำหรับศึก ONE Fight Night 37 ที่ถ่ายทอดสดสู่แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “ซาเมต อักเดเว” หักปากกาเซียนล้ม “โรมัน เคร็กเคลีย” คว้าเข็มขัดแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต เส้นแรกของ ONE ขณะที่ “แบล็คแพนเธอร์” คัมแบ็กกลับมาเก็บชัยอย่างสวยงาม ส่วน “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ทำผลงานไม่ได้ดั่งใจต้องสะดุดพ่าย 2 ไฟต์ติด
คู่เอก “โรมัน เคร็กเคลีย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และมวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) จากยูเครน พบกับ “ซาเมต อักเดเว” คู่ชกไร้พ่ายจากตุรกี ในศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดย “ซาเมต” วางแผนการชกมาอย่างรัดกุม เน้นเตะขาเล่นงาน “โรมัน” จนออกอาการอ่อนแรง แต่ยังฝืนยืนสู้อย่างดุเดือดจนครบ 5 ยก สุดท้าย “ซาเมต” ทำเซอร์ไพรส์คว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต สำเร็จตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว
คู่รอง “นิโค คาร์ริลโล” จอมบู๊พลังแกร่ง วัย 27 ปี จากสกอตแลนด์ เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) วัดฝีมือ “ลุค ลิสซีย์” นักชกขาลุย วัย 29 ปี จากสหรัฐอเมริกา ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ไฟต์นี้ “นิโค” แสดงความเหนือชั้นด้วยการประเคนอาวุธอันทรงพลังโจมตีต่อเนื่องจน “ลุค” หมดสภาพคามุม ทำให้กรรมการสั่งยุติการชกทันที ส่งผลให้ “นิโค” ชนะทีเคโอสวยในยก 2 เก็บแต้มชัยที่ 5 จากการขึ้นชก 6 ไฟต์ในรายการของ ONE
ส่วน “แบล็คแพนเธอร์” มวยครบเครื่อง วัย 24 ปี จากสงขลา รับบทมวยแทนคืนรายการในรอบกว่า 1 ปี ดวลกับ “โยฮัน เอสตูปินาน” จอมบู๊สายดีด วัย 23 ปี จากโคลอมเบีย อดีตผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต โดย “แบล็คแพนเธอร์” แสดงให้เห็นว่าหายไปนานไม่มีปัญหา เมื่อออกอาวุธครบเครื่องดุดันไล่บี้ “โยฮัน” เรียก 3 นับ ชนะทีเคโอในยกเดียว
ขณะที่ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” จอมบู๊สายแข็ง วัย 26 ปี จากสุรินทร์ วัดแกร่งกับ “ทาอิกิ นาอิโตะ” นักชกเจนเวที ONE วัย 29 ปี จากญี่ปุ่น ซึ่งทำหน้าที่เป็นมวยแทน ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต งานนี้ “นักรบ” พยายามมุ่งมั่นสู้เต็มที่แล้ว แต่กลับเค้นฟอร์มเก่งไม่ออก พลาดโดนหมัดสุดคมของ “ทาอิกิ” กดน็อกร่วงในนาทีที่ 2:27 ของยกแรก ส่งให้นักชกจากแดนซามูไรเก็บชัย 2 ไฟต์ติดอย่างสวยงาม
สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 37
คู่เอก ซาเมต อักเดเว (ตุรกี) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โรมัน เคร็กเคลีย (ยูเครน) (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)
คู่รอง นิโค คาร์ริลโล (สกอตแลนด์) ชนะทีเคโอ ลุค ลิสซีย์ (สหรัฐอเมริกา) นาทีที่ 2:35 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
แบล็คแพนเธอร์ ชนะทีเคโอ โยฮัน เอสตูปินาน (โคลอมเบีย) นาทีที่ 1:29 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
เอลเบก อาลีชอฟ (รัสเซีย-อาเซอร์ไบจาน) ชนะซับมิชชัน คาร์โล บูมินาอัง (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 3:24 ของยก 2 (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะซับมิชชัน วิลลี ฟาน รอยเอน (แอฟริกาใต้) นาทีที่ 3:52 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ลิโต อาดิวัง (ฟิลิปปินส์) ชนะทีเคโอ มาวโร มาสโตรมารินี (อาร์เจนตินา) นาทีที่ 4:52 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ทาอิกิ นาอิโตะ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก นักรบ แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 2:27 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
จิลเบิร์ต นาคาทานี (สหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ เอโก โรนี ซาปูตรา (อินโดนีเซีย) นาทีที่ 2:01 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
หมายเหตุ :
คู่ระหว่าง “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ vs อับดุลลา ดายาคาเอฟ” ที่ตกลงแข่งขันกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต จำเป็นต้องยกเลิกไป โดย “อับดุลลา” ถอนตัวเนื่องจากป่วยกะทันหันในช่วงเช้าของวันแข่งขัน ส่วน “แรมโบ้เล็ก” ยังได้รับค่าตัวตามที่ตกลง เพราะถือว่าทำน้ำหนักและค่าน้ำผ่านทั้งสองรายการแล้ว