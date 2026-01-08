อาชีวะอุบลฯไปไม่ถึงฝันได้ที่ 2 แข่งแกะสลักหิมะนานาชาติเมืองฮาร์บิน

อุบลราชธานี-อาชีวะอุบลฯ ไม่เสียชื่อแชมป์เก่าฮึดสู้ฝ่าดงอุปสรรคสำเร็จ “คว้ารางวัลที่ 2” แกะสลักหิมะนานาชาติที่จีน ขอบคุณทุกแรงใจนำพาสู่ความสำเร็จ เป็น “อาชีวะสร้างชาติ” ในอนาคต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2569 18 th International Collegiate Snow Sculpture Contest (ICSSC 2026) ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-9 มกราคม 2569 ในนามตัวแทนประเทศไทย โดยผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีม จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 46 ทีม จาก 9 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) ประเทศไทย ประเทศโปรตุเกส ประเทศรัสเซีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า – สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง – สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศยูเครน
สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขันในปีนี้ ด้วยผลงาน “มรดกแห่งบรรพการ จุดประกายฝันใต้เงาหิมะ” (Ancestral Legacy: Kindling Dreams Beneath the Snow) โดยด้านหน้าของก้อนหิมะ เป็นสัญลักษณ์ของพระแม่โพสพ และอีกด้านเป็นเทพเจ้ากวนอู สื่อสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและจีน
แม้การแข่งขันในครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ไม่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศตามที่วางเป้าหมายไว้ แต่ยังคงความสุดยอดของอดีตแชมป์เก่าเมืองดอกบัว ซึ่งมีฝีมือชั้นครูอย่างนายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ ครูผู้ดูแลทีมแข่งขัน และนายสุระชาติ พละศักดิ์ ครูผู้ฝีกซ้อมและควบคุมการแข่งขัน ที่เป็นกุนซือสำคัญในการทำงาน แก้เกม พลิกสถานการณ์ แก้ไขปัญหาที่มีอย่างมากมาย จนได้รับรางวัลที่ 2 ไม่เสียชื่ออดีตแชมป์เก่าในปี 2560 และปี 2561
ด้านนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจการทำงานของทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ ที่สามารถคว้ารางวัลที่ 2 ท่ามกลางอุปสรรคที่รายล้อม เรียกได้ว่าลุ้นวินาทีต่อวินาที ซึ่งตนคอยเชียร์และให้กำลังใจติดขอบสนามการแข่งขันตลอด เพื่อเป็นพลังสำคัญให้ทุกคนในทีมฮึดสู้รังสรรค์ผลงานให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดก่อนปิดการแข่งขัน จนในที่สุดความสำเร็จก็เกิดขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจ
และขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และชาวไทยทั้งประเทศที่ให้การสนับสนุน ช่วยส่งแรงเชียร์ให้กับทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จนกลายเป็นพลังให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติ นำเสนอผลงานของเด็กไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาของชาวโลกได้รู้ถึงทักษะและฝีมือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการทำงานเป็นทีม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไปสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จเป็น “อาชีวะสร้างชาติ” ในอนาคตต่อไป
สำหรับชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 ทีมที่ได้รับรางวัล คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นั่นเท่ากับว่าประเทศไทยส่งไปแข่ง 3 ทีม 3 สถาบัน ได้รับรางวัลทั้ง 3 สถาบัน