(คลิป)อาชีวะอุบลฯลุยแข่งแกะหิมะวันที่ 2 ที่เมืองฮาร์บิน “น้องมินนี่”หวังสานฝันเป็นแชมป์เหมือนรุ่นพี่

อุบลราชธานี-อาชีวะอุบลฯออกแรงเร่งสุดกำลัง เพื่อรังสรรค์ผลงานในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีนเป็นวันที่ 2 “น้องมินนี่” สาวน้อยวัย 17 ปี ตัวแทนเด็กอีสาน อยากสานฝันอันสูงสุดขอคว้าชัยชนะเหมือนรุ่นพี่เป็นสมัยที่ 3
มีรายงานว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมงานครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2569 18 th International Collegiate Snow Sculpture Contest (ICSSC 2026) ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยผลงาน “มรดกแห่งบรรพการ จุดประกายฝันใต้เงาหิมะ” (Ancestral Legacy: Kindling Dreams Beneath the Snow)
โดยด้านหน้าของก้อนหิมะ เป็นภาพของพระแม่โพสพ เทพธิดาผู้พิทักษ์รักษาข้าว สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของไทย และอีกด้านเป็นภาพของเทพเจ้ากวนอู เทพผู้พิทักษ์ความซื่อสัตย์ ความภักดี ความกล้าหาญ และความเที่ยงธรรมของจีน สื่อสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและจีน บนก้อนหิมะด้วยความสูง 3 เมตร ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ 25 องศาเซลเซียส
การแกะสลักในวันที่ 2 ของการสร้างผลงานเริ่มเห็นเป็นรูปร่างที่เด่นชัดของเทพธิดาและเทพเจ้าทั้งสององค์ ท่ามกลางความกดดันเรื่องเวลา สภาพอากาศ และทำเลจุดที่แกะสลักหิมะ ซึ่งทุกคนในทีมต่างพยายามเร่งมือแกะสลักอย่างสุดกำลัง
เพราะเมื่อวันก่อน การแกะสลักชิ้นงานบนก้อนหิมะมีความคืบหน้าน้อยมาก เนื่องจากมีอุปสรรคด้านพื้นที่ในจุดแข่งขัน ซึ่งเป็นจุดอับขาดแสงแดดมากระทบ เนื่องจากอาคารสูงหลายชั้นบดบังทัศนียภาพ และการมองเห็นชิ้นงานที่รังสรรค์ ทำให้ก้อนหิมะมีความขมุกขมัวไม่ชัดเจน ขาดแสงและเงา ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากมีความล่าช้า
อีกทั้งอุปสรรคด้านอากาศที่มีความหนาวเย็นที่นักเรียนทุกคนไม่เคยสัมผัสมาก่อน ก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้ทุกคนในทีมต้องฝ่าฟันสู้กับความหนาวเย็นให้ได้ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ทุกคนพยายามสร้างผลงานออกมาให้มีคุณภาพและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อวันพรุ่งนี้ จะได้ลงรายละเอียดแต่งเติมส่วนบนของเทพเจ้าทั้ง 2 องค์ เป็นปลากัดไทย–จีน ที่สื่อถึงแรงผลักดันและชีวิตชีวา พร้อมด้วยรวงข้าว แทนความอุดมสมบูรณ์ หางนกยูง แทนความรุ่งเรือง ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวคิด “ความฝันใต้เงาหิมะ” อันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ของความบริสุทธิ์ และความหวังในการสร้างอนาคต
น.ส.กมลชนก สุทธิคุณ หรือน้องมินนี่ อายุ 17 ปี กล่าวอย่างภูมิใจในชีวิตว่า เคยตั้งปณิธานว่าอยากมาเรียนสาขาวิชาจิตรศิลป์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อมีโอกาสมาร่วมแข่งขันแกะสลักหิมะ เพราะเคย เห็นข่าวรุ่นพี่ที่เป็นแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ ออกข่าวหน้าจอทีวี หน้าหนังสือพิมพ์ รู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากเก่งเหมือนรุ่นพี่ และอยากเดินทางมาเป็นตัวแทนประเทศไทยแกะสลักหิมะนานาชาติเหมือนรุ่นพี่บ้าง
จึงตัดสินใจมาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และไม่คิดว่าจะมีวันนี้ วันที่ฝันได้เดินทางสู่ความเป็นจริง ทำให้ตัวเองรู้สึกตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกบริบทรอบๆตัว ทุกประสบการณ์ที่ได้รับ และพยายามตั้งใจทำงาน แม้โดยส่วนตัวจะรู้สึกกดดันอยู่บ้าง เพราะรุ่นพี่ทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติไว้อย่างดี
“หนูจึงอยากจะสานความฝันสูงสุดให้เป็นจริง โดยการคว้าชัยชนะการแข่งขันครั้งที่ 3 นี้ให้ได้ หนูคงมีความสุขมากที่สุด ที่ได้มาตามความฝัน ”