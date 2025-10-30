มินนี่ i-dle ส่งต่อพลังคนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ สังคมไทยเปลี่ยนได้ด้วยพลังแห่งการให้

เหตุผลของคำว่า “ให้” ยังคงยิ่งใหญ่ และสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ไม่ตกยุคสมัย แม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไร รูปแบบการให้ ก็เปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์และวิถีคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้านจิตอาสา การส่งต่อสิ่งของ หรือร่วมบริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์ แม้รูปแบบการบริจาคอาจจะแตกต่างกัน แต่เป้าหมายหลักยังคงเป็นเหตุผลของคำว่า “ให้” เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างความเท่าเทียมให้สังคมไทยเดินหน้าอย่างยั่งยืน
มีการเผยผลสำรวจ กรณีศึกษาจากต่างประเทศของ Foundation Source ในปี 2024 พบว่า 87% ของ Millennialsหรือคน Gen Y อายุระหว่าง 28-45 ปี และ 71% ของ Gen Z อายุระหว่าง 13 – 28 ปี ในสหรัฐฯ นิยมการบริจาคมากขึ้น โดยทั้งสองกลุ่มยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ เช่น การบริจาคสิ่งของ (80%) การอาสาสมัคร (54%) และการช่วยระดมทุน (30%) ผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนมุมมองด้านการบริจาคไว้อย่างน่าสนใจ โดยพบว่า คนทั้งสองกลุ่มอายุนี้ มีบทบาทสำคัญอย่างมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก โดยใช้เทคโนโลยีและโซเชียล มีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นช่องทางหลักในการบริจาคหรือระดมทุน และเป็นที่น่าสังเกตอีกว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะบริจาคให้กับองค์กรที่มีความโปร่งใส และเห็นผลลัพธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและรวดเร็วจากการสนับสนุนของพวกเขาด้วย
นางรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับผลสำรวจข้างต้น เกี่ยวกับการเริ่มปลูกฝังสังคมแห่งการให้ กับโครงการที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ว่า “ในฐานะที่เราเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนมายาวนาน หนึ่งในโครงการที่เป็นพันธกิจหลักของเรา นั่นคือ โครงการอุปการะเด็ก ภายใต้บทบาทของการพัฒนาเด็ก ให้ได้รับการดูแล เตรียมความพร้อมและสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษา ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาความยากจนตั้งแต่ต้นตอ พร้อมปูรากฐานที่ดีให้กับเด็ก โดยเราทำงานแบบมีส่วนร่วมกับครอบครัวเด็ก ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา สุขอนามัย แหล่งอาหาร การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ทั้งนี้ อีกหนึ่งพลังของการให้ที่อยู่กับโครงการอุปการะเด็กมาโดยตลอด และเป็นพลังที่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคปัจจุบัน ก็คือ พลังแห่งการให้ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่
มีข้อมูลด้านสถิติ จากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ระบุว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา (2567) พบว่า กลุ่มช่วงอายุ 25-40 ปี มีแนวโน้มบริจาคผ่านสื่อดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทาง Social media และ website อันเป็นที่น่าสังเกตได้ถึงเหตุผลของการบริจาค เนื่องด้วยช่องทาง Social Media สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายและทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงรูปแบบการทำงานด้านพัฒนาของมูลนิธิฯ ได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้รวดเร็ว โดยแคมเปญของเราที่กลุ่มคนในช่วงวัยนี้ เข้าร่วมบริจาคมากที่สุด ได้แก่ โครงการอุปการะเด็ก , โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน และโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ตามลำดับ
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่า เหตุผลของคนรุ่นใหม่ ไม่ได้เพียงแค่มีบทบาทในการเป็นผู้ให้ แล้วจบเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้เพื่อต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้รับอย่างเป็นรูปธรรม และพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้สังคมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องไปกับผลสำรวจของผู้คนในต่างประเทศ”
ด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เอง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้เปิดตัว น้องมินนี่ หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ มินนี่ สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี i-dle นักร้องสาวชาวไทยที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอุปการะเด็ก ผ่านคลิปวิดีโอใหม่ล่าสุด “สำหรับน้องมินนี่ เบื้องหน้าที่เราเห็น เธอคือหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนกล้าที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองเพื่อเดิมตามความฝัน แต่อีกมุมหนึ่ง ที่น้อยคนจะรู้ คือ เธอเป็นหนึ่งในผู้อุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ร่วมช่วยเหลือเด็กยากไร้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งน้องมินนี่ก็ยินดีมาก ๆ ที่ได้มาเป็นกระบอกเสียง ส่งต่อเรื่องราวการให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีช่วงเวลาดี ๆ แบบที่เธอเคยได้รับ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี” ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าว
ด้านน้องมินนี่ i-dle ได้พูดถึงความรู้สึกภายหลังจากที่ได้เข้ามาอุปการะเด็ก ในโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ว่า “รู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ ค่ะ มันเป็นความฝันของมินนี่ตั้งแต่เด็ก ๆ เลย ตอนที่อยู่โรงเรียนจะมีโครงการ ให้แต่ละห้องเรียนช่วยกันสนับสนุนน้อง 1 คน ตอนนั้นมันเป็นความทรงจำที่ดี ทำให้เรารู้สึกว่า ถ้าโตขึ้น มีโอกาส มีรายได้เพียงพอ ก็อยากดูแลน้องสักคนหนึ่ง มาวันนี้ เราอยู่ในจุดที่สามารถแบ่งปันให้น้อง ๆ ได้ รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก ๆ ที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยให้น้องได้มีโอกาสที่ดีเหมือนกับเรา ตอนนี้มินนี่ดูแลน้องคนหนึ่งอยู่ น้องฝันอยากเป็นหมอ แต่ความเป็นอยู่ไม่เอื้อให้น้องทำตามความฝันได้เลย มินนี่อยากให้ฝันน้องเป็นจริง อยากให้น้องได้มีการศึกษาที่ดีไปเรื่อย ๆ ผ่านโครงการอุปการะเด็ก ที่เราได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
มินนี่รู้สึกว่า มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ และมินนี่ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน ที่สนใจ แล้วก็อยากมาสัมผัสกับพลังงานแห่งการให้ ผ่านการช่วยเหลือน้อง ๆ ที่ยังขาดแคลนให้เขาได้มีโอกาส มีชีวิตที่ดี ทำตามความฝันของตัวเอง ก็สามารถร่วมบริจาคได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เหมือนที่มินนี่ทำอยู่นะคะ เพียงร่วมอุปการะเด็กอย่างต่อเนื่อง 700 บาท/ เดือน เท่านั้นค่ะ หวังว่าพวกเราจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของน้อง ๆ หลาย ๆ คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกันนะคะ” รับชมคลิปวิดีโอพิเศษความในใจของน้องมินนี่ กับโครงการอุปการะเด็ก ได้ที่ https://give.worldvision.or.th/lfWMZ7