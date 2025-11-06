Harbin Engineering University และบริษัท ดิลิออน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมจัดค่าย “Artificial Intelligence Experience Camp 2025”

เปิดโลกการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี AI และวัฒนธรรมจีนให้เยาวชนไทย
มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน (Harbin Engineering University: HEU) และบริษัท ดิลิออน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Dilion Education) จัดกิจกรรมค่าย “Artificial Intelligence Experience Camp 2025” ระหว่างวันที่ 14–26 ตุลาคม 2025 โดยมี ดร.อัจฉรา บุญคง ตัวแทนมหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน เป็นผู้ดูแลโครงการ จัดโดย ฝ่ายความร่วมมือการศึกษานานาชาติ และ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอัจฉริยะ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมชาวไทย ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ตรงด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน
ค่ายครั้งนี้มีนักเรียนไทยที่มีความสามารถโดดเด่นจำนวน 43 คน จากโรงเรียนมัธยม 4 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์, โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา, โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์เต็ม ภายใต้แนวคิด “AI นวัตกรรมเทคโนโลยีและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม”
โดยเริ่มจากพิธีเปิดค่าย จุดประกายแรงบันดาลใจสู่อนาคตด้านเทคโนโลยี
พิธีเปิดค่ายจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2025 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.หวัง เสียนเฟิง จากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอัจฉริยะ และ อาจารย์หลี่ เจิ้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมือการศึกษานานาชาติ เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน
ศาสตราจารย์ ดร.หวัง เสียนเฟิง กล่าวถึงความโดดเด่นของระบบการเรียนการสอนและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมให้กำลังใจนักเรียนให้กล้าที่จะสำรวจสิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ส่วนอาจารย์หลี่ เจิ้น ได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ในโลกยุคปัจจุบัน ที่ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังพลิกโฉมวงการศึกษาอย่างลึกซึ้ง
นอกจากนี้ ได้มีตัวแทนนักเรียนของประเทศไทย นางสาว กชมน กล้าหาญ จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ยังได้กล่าวแสดงความคาดหวังและความตื่นเต้นต่อการเรียนรู้และพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆในค่ายครั้งนี้
บทเรียนที่เข้มข้น ผสานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ของการเข้าร่วมค่าย นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติของเทคโนโลยี AI ไม่ว่าจะเป็นหลักการพื้นฐาน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต พร้อมทั้งมีโอกาสเยี่ยมชมคณะและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย Harbin Engineering University (HEU) เพื่อทำความเข้าใจหลักสูตรและเส้นทางอาชีพในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกเหนือจากเนื้อหาทางวิชาการแล้ว นักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมจีนที่หลากหลาย เช่น การเขียนพู่กันจีน (书法), การรำไทเก็ก (太极拳) และ ภาพวาดหนังปลา (鱼皮画) ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีน และเห็นถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่าง “เทคโนโลยีล้ำสมัย” และ “วัฒนธรรมที่คงความกลิ่นอายแบบดั้งเดิม”
พิธีปิดค่าย สะท้อนผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้
วันที่ 26 ตุลาคม 2025 มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีปิดค่ายอย่างอบอุ่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สวี่ เต๋อซิน (Xu Dexin) จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอัจฉริยะ และ อาจารย์หลี่ เจิ้น เข้าร่วมในพิธี
ภายในงานมีกิจกรรม “ถามตอบสุดไว” (Quick Q&A) สร้างบรรยากาศสนุกสนาน พร้อมสะท้อนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดสองสัปดาห์ ศาสตราจารย์ ดร.สวี่ เต๋อซิน กล่าวชื่นชมเยาวชนไทยที่เลือกเรียนรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับมัธยม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพอันยอดเยี่ยม พร้อมทั้งแสดงความหวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างไทยและจีนในอนาคต
ในตอนท้าย ตัวแทนนักเรียนของประเทศไทย นางสาว กชมน กล้าหาญ จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้กล่าวความรู้สึกว่า
“ก่อนหน้านี้ AI สำหรับฉันเป็นเพียงแนวคิด แต่เมื่อได้มาเรียนรู้ที่นี่ ทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้จริง ทำให้ฉันจุดประกายไฟ และมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะมาศึกษาต่อในสาขานี้”
ค่าย “Artificial Intelligence Experience Camp 2025” ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จระหว่าง Harbin Engineering University และ บริษัท ดิลิออน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Dilion Education) ในการบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษากับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการนี้ไม่เพียงเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้สัมผัสนวัตกรรม “Made in China” อย่างใกล้ชิด แต่ยังได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจด้านการศึกษาต่อในประเทศจีน ตลอดจนวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในอนาคตอีกด้วย